«شكرى» يتلقي اتصالًا من نظيره الفرنسى لبحث سبل الإعداد لمؤتمر باريس للسلام

صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ، بأن السيد سامح شكري وزير الخارجية، تلقي اتصالًا، اليوم، من جان مارك إيرو وزير خارجية فرنسا، حيث تركز الاتصال علي تطورات القضية الفلسطينية والجهود الدولية المبذولة، لدعم عملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، بما في ذلك الإعداد للمؤتمر الدولي للسلام التي دعت إليه فرنسا، وقد حرص وزير الخارجية علي إحاطة نظيره الفرنسي بالرؤية المصرية لسبل توفير عوامل النجاح للمؤتمر الدولي للسلام، وكذا مناقشة المخرجات المحتملة لهذا المؤتمر.

وأضاف أبو زيد، بأن الاتصال تناول أيضًا تطورات الأزمة السورية، حيث قدم وزير خارجية فرنسا الشكر لمصر علي الجهود التي بذلتها في مجلس الأمن مؤخرًا، لمحاولة استصدار قرار يتناول الأوضاع الإنسانية في حلب، وأتفق الجانبان علي أهمية مواصلة الجهد من أجل محاوله تطبيق اتفاق لوقف إطلاق النار في حلب، يمكن من دخول المساعدات الإنسانية لمساعدة أبناء الشعب السوري علي مواجهة التحديات الإنسانية البالغة التي يتعرضون لها.