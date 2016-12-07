مستشار رئيس البرلمان الليبى يسلم رئيس تشاد رسالة من عقيلة صالح

كتب أحمد جمعة

التقى المستشار عبدالمنعم بوصفيطة، مستشار رئيس مجلس النواب الليبى للشؤون الافريقية والإتحاد الافريقى، الرئيس إدريس ديبي اتنو، رئيس جمهورية تشاد والرئيس الحالى لاتحاد الإفريقى بالقصر الجمهورى بالعاصمة انجمينا.

وسلم بوصفيطة، رسالة خطية من رئيس مجلس النواب الليبى للرئيس ديبى، وتناقشا فى عدة موضوعات تخص الشؤون السياسية الخارجية بالشأن الليبى، خاصة مهمة اللجنة رفيعة المستوى حول ليبيا وتفاصيل دورها لحلحلة الأزمة الليبية.

وأكد أن هناك زيارة فى بداية العام الجديد، لجميع وزراء خارجية الدول أعضاء اللجنة رفيعة المستوى، إلى طبرق والجلوس مع رئيس مجلس النواب الليبى وأعضاء مجلس النواب للتوصل لحلول مشتركة لتسوية الخلاف على اتفاق الصخيرات.

كما قدم الرئيس التشادى "إدريس ديبي اتنو" رئيس جمهورية تشاد، الشكر والتقدير والاحترام الكبير لرئيس مجلس النواب الليبى عقيلة صالح عيسى، علي التواصل مع دولة تشاد والاهتمام المشترك.