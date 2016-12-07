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لأول مرة.. “مصر بتصبح على ولادها”.. نظام جديد مقدم من الحكومة.. ننشر التفاصيل

  • مصر
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لأول مرة.. “مصر بتصبح على ولادها”.. نظام جديد مقدم من الحكومة.. ننشر التفاصيل لأول مرة.. “مصر بتصبح على ولادها”.. نظام جديد مقدم من الحكومة.. ننشر التفاصيل

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين العاملين في الخارج أن وزارة الهجرة تدرس حالياً نظام جديد يهدف إلى ربط المواطنين المصريين العاملين في الخارج ببلدهم من خلال إعفاء سيارة من الجمارك لكل مصري.

وأشارت وزيرة الدولة لشئون الهجرة أنه حالياً دراسة الاجراءات اللازمة لتطبيق ذلك مع وزارة المالية والتي يمثلها في هذا الشأن مصلحة الجمارك بحيث يتم إعفاء سيارة واحدة لكل مواطن مصري مغترب من الجمارك.

وأضافت أن من بين الشروط اللازمة لذلك هو ما يلي:-

1- أن تكون السيارة بحالة جيدة وموديل السنوات الخمس الأخيرة.

2- يقوم المواطن المصري الذي يريد أن يحصل على هذا الإعفاء بتحويل مبلغ يتراوح ما بين 5 إلى 15 ألف دولار من خلال أحد البنوك الرسمية مع استرداد الأموال المحولة بالجنية المصري وفقاً لأخر سعر صادر من البنوك بخصوص الدولار.

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