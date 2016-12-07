بالصور.. 30 شخصا بأسيوط مهددون بالتشرد بعد قرار إزالة منزلهم

اسيوط – ضحا صالح تصوير - احمد مصطفي

مأساة حقيقية يعيشها اكثر من 30 شخص من اسرة واحدة بقرية عرب العمايم التابعة لمركز منفلوط بمحافظة اسيوط ، حيث يقطن جميع افراد الاسرة الـ30 منزلا اقاموه منذ اكثر من 50 عاما بالقرب من منطقة اثار كوم دارة التابعة لمركز منفلوط الا ان وجود المنزل بالقرب من منطقة اثرية تسبب بتهديدهم بالتشرد والطرد من منزلهم علي الرغم من ان المنزل يقع وسط الجبل.

عبد الرحيم احمد سيد (72) عائل افراد المنزل قال ان المنزل الذي يسكنه واسرته يسكن فيه منذ سنوات طويله وانه ليس لديه اي مكان اخر ،ولدية بالاسر التي يعولها ويظلهم المنزل سيدات واطفال ، واضاف انه لدية عدادات مياه وكهرباء تثبت ان المنزل ملكه منذ سنوات وانه يعيش فيه وتساءل كيف قامت الجهات المسئوله بمنحه امكانية تركيب عدادات مياه وكهرباء في حين انهم يعلمون انها ارض اثرية.

واضاف عبد الرحيم انا لا املك اي مكان اخر وليس لدي اي استعداد ان اخرج من منزلي وليس لدي خيار سوي الموت بداخله ، مشيرا انه فوجىء ان منطقة الاثار ارسلت له خطابا بقرار ازاله للمنزل واخطارة بوقف عمل مواسير المياه وقص اسلاك الكهرباء باعتبار المنطقة المبني عليها المنزل منطقة اثرية.

فرغلي عبد الرحيم احد افراد الاسرة قال اننا نعيش في المنزل 5 اسر بابنائهم باحفادهم واكثر من 32 فرد يعيشون في هذا المنزل كما ان المنزل المطلوب ازالته هو عباره عن حوائط مبنيه من الطوب اللبن ، وبمساعدة اهل الخير قمنا بتغيير جزء منه وبناؤه بالبلوك الابيض وكل رجل بالاسره يعيش بزوجته واولادة داخل حجرة من الحجرات الموجودة بالمنزل والمعرشه اسقفها بالجريد والاخشاب والطين.

ومن جانبه قال المهندس احمد شوقي رئيس مجلس مدينة منفلوط ان المنزل صدر له قرار ازالة لبنائه علي ارض تقع وسط منطقة اثرية وانه لابد من تنفيذ قرار الازالة طالما المنزل مبني علي ارض تابعه للاثار ، مشيرا انه ليس شرطا ان يتم ايقاف التنفيذ لان هناك فواتير مياه وكهرباء لانه حتي وان كان البناء مخالف فانه يمكن تركيب العدادات عن طريق الممارسة وليس شرطا ان يتم تركيبهم لانه غير مخالف في البناء ، واضاف شوقي انه ليس شرط في تنفيذ الازالة ان يكون هناك اثار تحت المنزل وانما تنفيذ قرار الازالة واجب لان الارض بالكامل تتبع المنطقة الاثرية دون النظر الي ان كانت هذه المنطقة بها اثار من عدمه.