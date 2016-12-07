أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 7/12/2016 في الأسواق المحلية المصرية

نقدم لكم يوميا أسعار الإسمنت والحديد الصلب حسب آخر تحديث:
متوسط سعر طن الحديد بالجنية المصري
حديد عز : 9300 جنية.
حديد الدخيلة : 9300 جنية
حديد بشاى : 9200 جنية.
حديد العتال : 9100 جنية.
حديد عطية : 9200 جنية.
حديد سرحان : 9200 جنيه
حديد الكومى : 9250 جنيه
حديد المصريين : 9250 جنية
حديد المعادى : 9150 جنيه
حديد العشرى : 9200 جنيه.
حديد الجيوشى : 9100 جنية
حديد اكتوبر : 9150 جنية.
حديد الجارحى : 9150 جنية.
حديد الوطنية : 9150 جنية.
حديد اركو : 9000 جنية.
حديد قوطة : 9250 جنية.
متوسط سعر الإسمنت بالجنية المصري
الشركة العربية للإسمنت منتج المسلح : 795 جنية.
الشركة العربية للإسمنت منتج النصر : 758 جنية.
شركة صناعات مواد البناء منتج التعمير : 763 جنية.
أسمنت اسيك المنيا منتج اسيك : 800 جنية.
أسمنت اسيك المنيا منتج حورس : 773 جنية.
أسمنت النهضة منتج الصخرة : 768 جنية.
أسمنت وادى النيل منتج المصرى : 783 جنية.
لافارج للإسمنت منتج المخصوص : 825 جنية.
أسمنت ميدكوم اسوان منتج اسوان : 760 جنية.
أسمنت العريش منتج العسكرى : 758 جنية.
أسمنت سيناء منتج سيناء : 770 جنية.
الشركة القومية للإسمنت منتج الفاخر :790 جنية.
رويال المنيا للإسمنت الابيض منتج العمران = 750 جنية.
السويس للإسمنت منتج السويس : 825 جنية.
أسمنت بورتلاند طرة منتج طرة : 825 جنية.
أسمنت بورتلاند طرة منتج تكنو : 753 جنية.
أسمنت حلوان منتج حلوان : 825 جنية.
أسمنت شورى منتج شورى : 758 جنية.
مصر بنى سويف : 778 جنية.
السويدى : 800 جنية.
جنوب الوادى : 765 جنية.
بنى سويف منتج تايتان : 748 جنية.
مصر للإسمنت قنا منتج المسلة : 760 جنية.
الاسكندرية للإسمنت منتج الماكس : 810 جنية.
ننوه هنا على أن هذه الأسعار يتم تحديثها يوميا من واقع الأسعار فى سوق مواد البناء، و قد تختلف اختلافا بسيطا من مكان لآخر و الأسعار المذكورة هي أسعار المصنع ولا تشمل مصاريف الشحن.إعلان - Ads إعلان - Ads