أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 7/12/2016 في الأسواق المحلية المصرية

شيماء مصطفى

نقدم لكم يوميا أسعار الإسمنت والحديد الصلب حسب آخر تحديث:

متوسط سعر طن الحديد بالجنية المصري

حديد عز : 9300 جنية.

حديد الدخيلة : 9300 جنية

حديد بشاى : 9200 جنية.

حديد العتال : 9100 جنية.

حديد عطية : 9200 جنية.

حديد سرحان : 9200 جنيه

حديد الكومى : 9250 جنيه

حديد المصريين : 9250 جنية

حديد المعادى : 9150 جنيه

حديد العشرى : 9200 جنيه.

حديد الجيوشى : 9100 جنية

حديد اكتوبر : 9150 جنية.

حديد الجارحى : 9150 جنية.

حديد الوطنية : 9150 جنية.

حديد اركو : 9000 جنية.

حديد قوطة : 9250 جنية.

متوسط سعر الإسمنت بالجنية المصري

الشركة العربية للإسمنت منتج المسلح : 795 جنية.

الشركة العربية للإسمنت منتج النصر : 758 جنية.

شركة صناعات مواد البناء منتج التعمير : 763 جنية.

أسمنت اسيك المنيا منتج اسيك : 800 جنية.

أسمنت اسيك المنيا منتج حورس : 773 جنية.

أسمنت النهضة منتج الصخرة : 768 جنية.

أسمنت وادى النيل منتج المصرى : 783 جنية.

لافارج للإسمنت منتج المخصوص : 825 جنية.

أسمنت ميدكوم اسوان منتج اسوان : 760 جنية.

أسمنت العريش منتج العسكرى : 758 جنية.

أسمنت سيناء منتج سيناء : 770 جنية.

الشركة القومية للإسمنت منتج الفاخر :790 جنية.

رويال المنيا للإسمنت الابيض منتج العمران = 750 جنية.

السويس للإسمنت منتج السويس : 825 جنية.

أسمنت بورتلاند طرة منتج طرة : 825 جنية.

أسمنت بورتلاند طرة منتج تكنو : 753 جنية.

أسمنت حلوان منتج حلوان : 825 جنية.

أسمنت شورى منتج شورى : 758 جنية.

مصر بنى سويف : 778 جنية.

السويدى : 800 جنية.

جنوب الوادى : 765 جنية.

بنى سويف منتج تايتان : 748 جنية.

مصر للإسمنت قنا منتج المسلة : 760 جنية.

الاسكندرية للإسمنت منتج الماكس : 810 جنية.

ننوه هنا على أن هذه الأسعار يتم تحديثها يوميا من واقع الأسعار فى سوق مواد البناء، و قد تختلف اختلافا بسيطا من مكان لآخر و الأسعار المذكورة هي أسعار المصنع ولا تشمل مصاريف الشحن.

شبكةعيونالإخبارية

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