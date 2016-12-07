أمن الغربية يداهم منزلا ويضبط عاطلا بحوزته بندقية و3 كيلو بانجو

الغربية إسلام الخياط

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية من ضبط عاطل بحوزته سلاح نارى بندقية أمريكى الصنع وكمية من مخدر البانجو مستخدمًا مسكنه مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى بدائرة كفر الزيات.

كان اللواء حسام الدين خليفة مدير أمن الغربية، تلقى إخطارًا من اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير المباحث الجنائية يفيد من الرائد هادى سالم رئيس مباحث كفر الزيات، بورود معلومات تفيد بقيام "على.ا.ا" 23 عامًا عاطل مقيم بقرية كفور بلشاى دائرة المركز بالاتجار فى المواد المخدرة وحيازة سلاح نارى بدون ترخيص، متخذًا من مسكنه مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى .

وبتقنين الإجراءات واتخاذ الإجراءات القانونية، وإصدار إذن النيابة العامة تمكن ضباط مباحث المركز من ضبطه بمحل إقامته، وبحوزته كميه من نبات البانجو المخدر تزن 3 كيلوجرامات، وبندقية خرطوش عيار 12 تحمل رقم 3041 - m أمريكية الصنع 1200 جنيه هاتف محمول.

تم التحفظ على المضبوطات، بمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمواد المخدره بقصد الاتجار والسلاح النارى بقصد الدفاع عن نفسه، حال مزاولته نشاطه الإجرامى.

حرر عن ذلك المحضر رقم 39402 جنايات مركز كفر الزيات 2016، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وبالعرض قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات .