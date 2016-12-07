مجلس النواب المصري يكرم رئيس البرلمان العربي

استقبل الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب المصري ، اليوم، رئيس البرلمان العربي السيد أحمد بن محمد الجروان، بحضور معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور أحمد أبو الغيط، والسفير الإماراتي بمصر، وعدد من أعضاء البرلمان العربي والمصري بمقر مجلس النواب المصري.

وقال عبد العال، إن تكريم رئيس البرلمان العربي يأتي تقديرًا من مصر للمواقف الإيجابية والفعالة التي تبناها الجروان في الفترة الماضية تجاه القضايا العربية والعمل على حشد الجهود العربية والعالمية لدعمها، ومشيدًا بدوره خلال رئاسته للبرلمان العربي، مشيرًا إلى الجهود المميزة التي بذلها الجروان لإعادة البرلمان المصري إلى البرلمان الدولي، وما قام به من جهد مشكور لإقامة الجلسة المشتركة بين البرلمان العربي والأفريقي، بالتزامن مع احتفالات البرلمان المصري بالذكرى المائة والخمسون لتأسيسه.

ومن جانبه أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية عن تقديره العميق لرئيس البرلمان العربي، ولدوره المشهود الذى أثرى به العمل العربي المشترك، إضافة إلى خدماته الجليلة للبرلمان العربي ومشاركته الفاعلة والمؤثرة فى الفعاليات البرلمانية العربية والعالمية .

ومن ناحيته توجه رئيس البرلمان العربي ببالغ الشكر والتقدير لرئيس البرلمان المصري، والأمين العام لجامعة الدول العربية على هذا التكريم، متمنيًا لهم التوفيق والسداد ولمصر العروبة، الأمن والأمان، مشيدًا بما تقوم به مصر العروبة خدمة للأمن والسلم الدوليين، ومعبرًا عن تقدير الشعب العربي لمصر، وما قدمته من شهداء أبطال حفاظًا على أمنها والأمن العربي القومي.

وأهدى عبدالعال، للجروان، درع مجلس النواب المصري ، كما أهدى الجروان بالمناسبة اول مسكوكة اماراتية بمناسبة يوم الشهيد الإماراتي للدكتور علي عبدالعال.