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خالد صلاح عن بيان هاينز: يريد تحويل قضية أمام النيابة لشائعات يتداولها الإعلام

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خالد صلاح عن بيان هاينز: يريد تحويل قضية أمام النيابة لشائعات يتداولها الإعلام خالد صلاح عن بيان هاينز: يريد تحويل قضية أمام النيابة لشائعات يتداولها الإعلام

>كتب إبراهيم حسان

علق الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة وتحرير "اليوم السابع"، على بيان شركة هاينز بشأن الطماطم الفاسدة غير الصالحة للاستخدام، والتى ذكرت فيه أن المضبوطات كانت قيد الإعدام، قائلا "لما الشركة تقول البيان للرد على ما أثير مؤخرا فى وسائل الإعلام ده كلام غلط، لكن كان لازم تقول للرد على البيان المقدم إلى النيابة العامة".

 

وأضاف خالد صلاح: "أنت النهارده نسيت البيان بتاع النيابة العامة، وبتقول ما أثير فى وسائل الإعلام، لأ.. ده بلاغ مقدم للنيابة العامة تناولته وسائل الإعلام".

 

وأوضح الكاتب الصحفى، ببرنامج "على هوى " الذى يذاع على فضائية النهار one، أن ما ذكرته شركة هاينز فى بيانها حيال وسائل الإعلام خاطئ، لأن الإعلام لم يفترى على أحد أو اخترع قضية من العدم، مضيفًا "فيديوهات الصلصة لو كانت جت لينا من غير ما يكون فيها توثيق أو بلاغ، مكنش حد ذاعها أو جورنال نشرها"، كما أن النيابة العامة وفق هذا البلاغ حركت حملة ضبطت فيها الوقائع، مضيفًا ساخرا "لو كنت ذكى لازم تاخد بالك من ذكاء الآخرين".

 

وأشار إلى أن بيان شركة هاينز، تجاهل عدة أمور أولها حبس صاحب الشركة من قبل النيابة العامة عقب الحملة التى قامت بها لتفتيش المصنع، مضيفًا "مصداقية هذا البيان كانت قد تتحدد عندى إذا قالت الشركة، بخصوص التحقيقات التى تجريها النيابة العامة بناء على بلاغ أحمد مهران بكذا.. لكن أنت عاوز تحولها من قضية بتجريها النيابة ومن حملة دخلت على المصنع، إلى شائعات تتداولها وسائل الإعلام".

 


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