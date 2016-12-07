شيماء سيف تصرح للمرة الأولى عن أسباب تركها برنامج نفسنة من خلال مشاركتها ببرنامج “معاك في السكة”

شيماء مصطفى

بعد انتشار خبر إستبعاد الفنانة “شيماء سيف ” وتركها برنامج “نفسنة “وكثرة الأقاويل والشائعات الشيئ الذي فسره البعض لوجود خلاف مع هيدي كرم و البعض الأخر لإنشغالها بأعمال سينمائية و لكن الأسباب الحقيقة مازالت محط إستفهام ولكن خرجت شيماء عن صمتها وصرحت من خلال مشاركتها ببرنامج “معاك في السكة” على “نجوم إف إم” عن سبب تركها برنامج نفسنة.

موضحة أن ادارة القناة قررت إذاعة البرنامج يوميا طوال أيام الأسبوع وإنها منشغلة بالتمثيل لأنه مهنتتها التي تحبها وتعشقها وليست مقدمة برامج وأوضحت بطريقتها الكوميدية الساخرة التي تعودا جمهورها عليها وبأدائها العفوي أنها ليست ندمانة على تركها البرنامج قائلة والله يا بيه أنا كان على نن عيني وكان نفسي أكمل أوي بس أعمل إيه عملوا البرنامج 7 أيام في الأسبوع وأنا ممثلة مش مقدمة برامج وطبعا الجمهور بهدنلي .

وأكدت شيماء أنها دخلت مجال الفن عن طريق الصدفة حيث بدأت التمثيل في بعض المسرحيات بساقية الصاوي وقابلت مخرج برنامج “الشيكروباص” الذي قرر ضمها لفريق عمل البرنامج .

شبكةعيونالإخبارية

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