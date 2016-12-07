القوات العراقية تقتل 98 من عناصر تنظيم «داعش»

قتلت القوات العراقية المشتركة، وطيران الجيش، 98 من مسلحي تنظيم “داعش” الإرهابي خلال عمليات عسكرية نفذتها في مناطق متفرقة بمحافظتي نينوي وصلاح الدين شمالي العراق.

وذكرت وزارة الدفاع العراقية فى بيان لها، اليوم، أن طيران الجيش نفذ غارات بالمحور الغربي لعمليات تحرير الموصل الذي تتولاه قوات “الحشد الشعبي” وتركزت على منطقة “تل عبطة”، جنوب تلعفر بمحافظة نينوي، مما أسفر عن مقتل 42 إرهابي وتدمير ثلاث سيارات إحداها تحمل مجموعة من عناصر التنظيم.

وأضاف البيان، أن”طيران الجيش قصف سبع مواقع للتنظيم في منطقة تل عبطة ضمن، مما أدي إلى مقتل 14 إرهابيًا وتدمير ثلاث سيارات تابعة لعناصر “داعش”.

وأشارت الوزارة، إلى أن الطيران دمر أيضًا سيارتين لداعش، كانت تعتزم استهداف القوات البرية في الساحل الأيسر لقضاء الشرقاط بمحافظة صلاح الدين، مما أدي إلى مقتل 12 إرهابيًا.

وتمكنت قوات تابعة لقيادة “عمليات صلاح الدين”، خلال عملية تحرير قرية “كنعوص” بالساحل الأيسر للشرقاط، من تطويق القرية من الجهة الشمالية باتجاه نهر دجلة ومن الجهة الشرقية، ودمرت أربع سيارات مزودة بأسلحة رشاشة أحادية ومفرزة “هاون” عيار 120 مم، وقتلت 30 إرهابيًا بالتنسيق مع طيران الجيش.

أ ش أ