أهم 10 بوستات اليوم.. أبو هشيمة يعلن ظهور نيمار على قنوات "on E" قريبا

كتبت – شرويت ماهر

امتلأت مواقع التواصل الاجتماعى، اليوم الأربعاء، بالعديد من المنشورات والصور المهمة، ويرصد "اليوم السابع" أهم 10 بوستات نشرها النجوم والشخصيات العامة والمدونون.

1- نجيب ساويرس عن نشر الأخبار الوهمية: يجب اعتبارها جريمة جنائية

2- فرج عامر: الفيديوهات التى يتم بثها عن مصانع الغذاء مضروبة

3- راغب علامة يحيى حفل رأس السنة بمركز بيال بلبنان

4- بوست عروسة المولد المطلقة يثير غضب رواد مواقع التواصل

5- هاشتاج "دمشق" التريند الأكثر تداولا على تويتر بعد تعرضها للقصف الإسرائيلى اليوم

6- سخرية مواقع التواصل الاجتماعى من تطوير برنامج الـmassenger

7- نيكول سابا تفضل قضاء يوم رأس السنة مع عائلتها

8- أحمد أبو هشيمة يعلن ظهور لاعب برشلونة نيمار على قنوات"on E" قريبًا

9- بوست يدعى عمل مهندس نووى سائق ميكروباص

10- عبير صبرى تنشر صورة من كواليس مسلسل "كابتن أنوش"