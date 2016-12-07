أهم 10 بوستات اليوم.. أبو هشيمة يعلن ظهور نيمار على قنوات "on E" قريبا

>كتبت – شرويت ماهر
امتلأت مواقع التواصل الاجتماعى، اليوم الأربعاء، بالعديد من المنشورات والصور المهمة، ويرصد "اليوم السابع" أهم 10 بوستات نشرها النجوم والشخصيات العامة والمدونون.
1- نجيب ساويرس عن نشر الأخبار الوهمية: يجب اعتبارها جريمة جنائية
2- فرج عامر: الفيديوهات التى يتم بثها عن مصانع الغذاء مضروبة
3- راغب علامة يحيى حفل رأس السنة بمركز بيال بلبنان
4- بوست عروسة المولد المطلقة يثير غضب رواد مواقع التواصل
5- هاشتاج "دمشق" التريند الأكثر تداولا على تويتر بعد تعرضها للقصف الإسرائيلى اليوم
6- سخرية مواقع التواصل الاجتماعى من تطوير برنامج الـmassenger
7- نيكول سابا تفضل قضاء يوم رأس السنة مع عائلتها
8- أحمد أبو هشيمة يعلن ظهور لاعب برشلونة نيمار على قنوات"on E" قريبًا
9- بوست يدعى عمل مهندس نووى سائق ميكروباص
10- عبير صبرى تنشر صورة من كواليس مسلسل "كابتن أنوش"
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