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سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 7/12/2016 والمعدن الأصفر يصعد 5 جنيهات في سوق تداول الذهب بمحلات الصاغة

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سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 7/12/2016 والمعدن الأصفر يصعد 5 جنيهات في سوق تداول الذهب بمحلات الصاغة سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 7/12/2016 والمعدن الأصفر يصعد 5 جنيهات في سوق تداول الذهب بمحلات الصاغة

اليوم في ، حيث بدأت تعاملات اليوم الأربعاء 7-12-2016 بمزيد من الارتفاعات في تعاملات الذهب حيث صعدت المعدن الأصفر في الصاغة بمقدار 5 جنيهات للجرام الواحد جميع العيارات، ومن المتوقع استمرار ارتفاع الذهب اليوم، خاصة بعد رفع البنوك الأمريكي، وارتفاع سعر أوقية الذهب دوليا.

سادت حالة من الركود الشديد أسواق تداول الذهب، حيث ارتفع سعر الذهب إلى أكثر من الضعف للجرام الواحد خلال أقل من 6 أشهر فقط، وجاء قرار بتعويم الجنيه وخفض قيمته ليزيد من صعوبة الأمر، ويضيف مزيد من الارتفاع إلى الأسعار، ومع متابعة لآخر أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة وأسواق تداول الذهب الذي يتأثر بسعر أوقية الذهب العالمي وكذلك سعر العملة الخضراء في البنوك والسوق السوداء.

ويعاني الشباب خلال الفترة الحالية من صعوبة إتمام الزواج، بسبب الأسعار المبالغ فيها للمعدن النفيس، ونادت بعض الأسر المصرية بضرورة الاستغناء عن الشبكة لتيسير الزواج على الشباب المصري الذي يجد قوت يومه بصعوبة، خاصة مع قرار تعويم الجنيه وارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية والسلع والخدمات اللازمة للزواج.

سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 7/12/2016

واصلت أسعار الذهب في مصر تغيراتها في سوق الذهب ومحلات الصاغة، وهدأت حركة البيع والشراء هذه الأيام بسبب الارتفاع المستمر في الدولار، ويأمل المواطنون بعودة النشاط في محلات الصاغة مرة أخرى، وتوجد حالة من الركود في أسعار المعدن النفيس في مصر بسبب ضعف السيولة المادية مع الارتفاعات المتكررة في الأسعار.

سعر الذهب عيار 18: 496 جنيه.
        سعر الذهب عيار 21: 585 جنيه.
        سعر الذهب عيار 24: 663 جنيه.
        سعر الجنيه الذهب: 4680 جنيه.
        سعر أوقية الذهب: 1171 دولار.

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