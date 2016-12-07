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باسم مرسى يقترب من تشكيلة الزمالك الأساسية أمام أسوان

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باسم مرسى يقترب من تشكيلة الزمالك الأساسية أمام أسوان باسم مرسى يقترب من تشكيلة الزمالك الأساسية أمام أسوان

>كتب أحمد توفيق

اقترب باسم مرسى مهاجم نادي الزمالك من التواجد فى التشكيلة الأساسية لفريقه أمام أسوان فى المباراة المقرر إقامتها غدا الخميس، ضمن الأسبوع الـ 14 لمسابقة الدورى الممتاز على ملعب ممثل الصعيد بالدورى الممتاز .

باسم مرسى على رأس قائمة الزمالك بأسوان

ويتواجد باسم مرسى على رأس قائمة الزمالك فى أسوان والتى تضم 19 لاعبا آخر هم أحمد الشناوي وعمر صلاح ومحمود عبد المنصف ومحمد ناصف وعلي جبر ومحمود حمدي وحسني فتحي وأسامة ابراهيم وشوقي السعيد ورمزي خالد وطارق حامد ومحمود دونجا وأحمد رفعت وصلاح ريكو ومحمد إبراهيم ومحمود شيكابالا وأيمن حفنى وباسم مرسى وأحمد جعفر وستانلى .

باسم مرسى شارك كبديل أمام الداخلية

وشارك باسم مرسى فى مباراة الزمالك الأخيرة أمام الداخلية كبديل للمهاجم الزامبى إيمانويل مايوكا خلال أحداث الشوط الثانى ونجح فور نزوله الملعب فى الحصول على ركلة جزاء بعد عرقلته من جانب مدافع الداخلية ليسدد الكرة ويحرزه هدف فريقه الثالث فى المباراة وهدفه الثانى مع الأبيض خلال الموسم الحالى .

باسم مرسى يعوض غياب مايوكا

ويغيب مايوكا عن قائمة الزمالك المتواجد فى أسوان بسبب إصابته بنزلة برد شديدة قبل إعلان القائمة بساعات مما يزيد فرص عودة باسم مرسى للتشكيل الأساسى مع تواجد أحمد جعفر على مقاعد البدلاء وتحديد إمكانية مشاركته وفقا لأحداث اللقاء .


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