أخبار نادى الإسماعيلى اليوم الأربعاء 7 / 12 / 2016

كتب سليمان النقر

شهد نادى الإسماعيلى اليوم الأربعاء 7 / 12 / 2016 عددًا من الأحداث المهمة والتى جاء فى مقدمتها، إبرام توأمة مع الزمالك وخضوع اللاعبين لقياسات بدنية والتفاوض مع وكيل أوتاكا للتصالح معه، والإصابة لن تحرم سعد حسنى من المشاركة أمام الداخلية.

بالصور.. قياسات بدنية للاعبى الإسماعيلى فى مران اليوم

خضع لاعبو الإسماعيلى لكشف القياسات البدنية عن طريق أحد المتخصصين في مجال القياسات الخاصة باللاعبين، ويسعى مسئولو الدراويش للاطمئنان على جاهزية كل اللاعبين وعدم وجود مشاكل بدنية تعيقهم عن أداء الأدوار المطلوبة منهم داخل الملعب.

الإسماعيلى يوقع توأمة مع الزمالك برعاية بريزنتيشن

اتفق مسئولو ناديى الإسماعيلى والزمالك على عقد اتفاقية توأمة كبيرة بعد المشاورات التى تمت بين المهندس إبراهيم عثمان رئيس قلعة الدراويش ومرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء ، من شأنها تبادل اللاعبين والمدربين بين الناديين الكبيرين وعودة العلاقات الطيبة بين قطبى القاهرة والقناة خلال الفترة المقبلة.

تأجيل البت فى شكوى ثلاثى الإسماعيلى بالجبلاية لـ14 ديسمبر

قرر مسئولو اتحاد الكرة تأجيل البت في الشكوى المقدمة من ثلاثي الإسماعيلى السابقين عبد الحميد شبانة وأحمد سمير فرج والنيجيرى جون أوتاكا إلى جلسة 14 ديسمبر الجارى، لحين تقديم المستندات اللازمة من جانب مسئولي الدراويش للرد علي الشكاوى المقدمة من الثلاثي.

الإسماعيلى يتفاوض مع وكيل أوتاكا للتصالح معه

فتح مسئولو الإسماعيلى خط تواصل مع وكيل النيجيرى جون أوتاكا لاعب الدراويش السابق ونجوم المستقبل الحالى لإيجاد حل للأزمة القائمة بين الطرفين، بعدما قام اللاعب بشكوى الدراويش عقب فسخ التعاقد معه من جانب واحد رغم التعاقد معه لمدة موسمين بقيمة 450 ألف دولار فى الموسم الواحد.

رؤساء الأهلى والإسماعيلى وطنطا والاتحاد أول الحضور لاجتماع الأندية

شهد اجتماع الأندية حضور رئيس الأهلى محمود طاهر ورئيس نادى الإسماعيلي إبراهيم عثمان وفايز عريبي رئيس نادى طنطا ومحمود مشالي رئيس نادي الاتحاد السكندرى وحسن المستكاوى رئيس نادى وادى دجلة .