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تجديد حبس 4 متهمين من عناصر الإخوان بالمنيا لانضمامهم لجماعة محظورة

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تجديد حبس 4 متهمين من عناصر الإخوان بالمنيا لانضمامهم لجماعة محظورة تجديد حبس 4 متهمين من عناصر الإخوان بالمنيا لانضمامهم لجماعة محظورة

>المنيا- حسن عبد الغفار

جدد قاضى المعارضات بمحكمة المنيا الابتدائية، حبس 4 متهمين من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالمشاركة فى مظاهرات مناهضة للنظام، وانضمامهم لجماعة محظورة ومقاومة السلطات خلال مظاهرات 11 نوفمبر الماضى.

 

وكان اللواء فيصل دويدار مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا قد تلقى إخطارًا من اللواء محمود عفيفى مدير البحث، بقيام العشرات من جماعة الإخوان بمدينة المنيا بتنظيم مظاهرة أمام مسجد عمر بن الخطاب بحى أبو هلال جنوب المدينة دون تصريح، وانتقلت أجهزة الأمن بقيادة العميد أحمد عارف مأمور قسم المنيا لتفريقهم، وقام منظمى المظاهرة بمقاومة السلطات التى تمكنت من تفريقهم وألقت القبض على مثيرى الشغب.


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