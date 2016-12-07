القبض على ملثمين استوليا على سيارة نقل تحت تهديد السلاح

سوهاج محمود مقبول

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة جرجا جنوب محافظة سوهاج بإشراف العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية من إلقاء القبض عاطلين من بين 5 ملثمين قاموا باستدراج سائق للاستيلاء منه على سيارة نقل تحت تهديد السلاح وإرسالها لمحافظة المنيا مع أحدهم للتصرف فيها.

كان اللواء مصطفى مقبل مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من اللواء محب حمزة مساعد المدير لقطاع الجنوب، يفيد بتلقى مركز شرطة بلاغا من أحد السائقين عن الاستيلاء على السيارة الخاصة به تحت تهديد السلاح بدائرة المركز.

بالانتقال والفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها العميد خالد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية والعميد ماجد مؤمن، رئيس مباحث المديرية بالاشتراك مع العميد منتصر عبد النعيم رئيس فرع الأمن العام وقادها العميد أحمد الراوى، رئيس فرع بحث الجنوب بتقدم عبد الرحيم محمد حسين 46 سنة سائق ويقيم بناحية بندار الغربية دائرة المركز ببلاغ أفاد فيه بتلقيه اتصالا تليفونيا من أحد الأشخاص وطلب منه توصيل أهليته بسيارته رقم 23263 نقل سوهاج، وحال سيره بناحية بندار الغربية دائرة المركز فوجئ بالسيارة رقم 25113 ملاكى سوهاج ماركة بيجو يستقلها " 5 " أشخاص مجهولين "ملثمين " يجبرونه على التوقف والاستيلاء على السيارة تحت تهديد السلاح منذ يوم 2 الجارى وأضاف بعدم إبلاغه فى حينه لقيامه بالبحث عنها وقدم رقم هاتف محمول خاص بأحد الجناة لتواصلهم معه لإعادة السيارة.

على الفور وجهنا بتشكيل فريق بحث ضم ضباط إدارة البحث وفرع بحث الشرق وضباط وحدة مباحث المركز لكشف غموض الحادث، أسفرت جهود فريق البحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شحاتة عبد الحميد محمد 36 سنة حاصل على دبلوم ويقيم بذات الناحية والسابق اتهامه فى القضايا أرقام 3893 إدارى المركز لسنة 2009 " إحراز سلاح نارى، و55 جنح أمن دولة طوارئ لسنة 2009 " سلاح أبيض "، 67 جنح المركز لسنة 2011 " سلاح نارى ".

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المذكور وضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع رأفت على عبد الرحيم أحمد 45 سنة عامل،عبد العظيم عبد الله على إسماعيل،رشاد عبد اللاه نافع سليمان ويقيمون بذات الناحية، مراجى ناجى – ويقيم دائرة مركز مغاغة المنيا وقيامه باصطحاب السيارة لمحل إقامته تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم الأول وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع باقى المتهمين كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فـى الواقعة وظروفها وملابساتها وتطوير مناقشة المتهمين وصولاً لإبعاد نشاطهم الإجرامى وضبط باقى المتهمين، تحرر عن ذلك المحضر رقم 4181 إدارى المركز لسنة 2016، وجارى العرض على النيابة العامة.