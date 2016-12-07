سعر الدولار اليوم في مصر لأربعاء 7/12/2016 في البنوك والسوق السوداء واتفاقية بين مصر والصين لتبادل العملات مع اليوان

شيماء مصطفى

سعر الدولار اليوم، حيث ارتفعت تعاملات العملة الأمريكية مقابل الجنيه مع بداية التعاملات في جميع البنوك المصرية، وصعد سعر الدولار إلى ما يقرب من 18 جنيه في بعض البنوك، وما زالت العملة الأمريكية في ارتفاع مستمر، مع توقعات باستمرار الزيادة الرهيبة خلال الفترة القادمة، وقد تصل الزيادة إلى 20 جنيه قريبا في البنوك السوداء، والمؤكد أن الارتفاع سيصل أيضا إلى السوق السوداء المصرية.

من ناحية أخرى، تزداد التوقعات بزيادة الطلب على اليوان الصيني في أسواق تداول العملات، والمعروف أن الحكومة وقعت اتفاقية مع الصين تقضي بتبادل العملة بين الدولتين، ويصل سعر اليوان إلى 2.56 جنيه للشراء، و2.62 جنيه للبيع، وتبلغ اتفاقية تبادل العملات 18 مليار يوان ( تعادل 2.5 مليار دولار) لمدة 3 سنوات.

وأكد رئيس البنك الزراعى المصرى الأسبق طارق حلمي، أن اتفاقية مبادلة العملة بين الصين ومصر قد تؤدي إلى تقليل الطلب على الدولار في الأسواق، حيث سيتم استغلال اليون في الاستيراد بدلا من الدولار الأمريكي، والمعروف أن مصر تستورد معظم متطلباتها من الصين، ومن جانبه قال عضو المجلس التنسيقي لشركات الصرافة أن التعامل مع اليوان ما زال محدود للغاية.

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء الأربعاء 7/12/2016

وعن تطورات أسعار الدولار مقابل الجنيه في السوق السوداء اليوم، وصل سعر الدولار في السوق السوداء اليوم في مصر إلى 18.00 جنيه للشراء مقابل 18.25 جنيه للبيع، جاء ذلك بعد قرار البنك المركزي الرسمي بتعويم الجنيه، حيث خفضت الحكومة الجنيه بنسبة كبيرة تصل إلى 50% من قيمته، مما ينذر بكارثة كبيرة، في ظل أزمة اقتصادية طاحنة، تعيشها البلاد للمرة الأولى، مما أدى إلى تدهور سعر الدولار اليوم في مصر بيع وشراء.

وفي تطور جديد يفكر البنك المركزي في أن العميل الذي يشتري العملات من السوق السوداء، لن يستطيع إثبات مصدر حصوله عليها، ولذلك لن يتم قبولها للإيداع داخل البنوك، حيث ينبغي له أن يثبت بأوراق رسمية من أين حصل على هذه الأموال، وكان البنك المركزي قد اتخذ قرارا سابقا، بتحديد الحد الأقصى للإيداع عن طريق الأفراد.

شبكةعيونالإخبارية

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