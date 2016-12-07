المطرب السعودي برهان يقدّم "دويتو" غنائي مع الفنان محمد فؤاد

يشارك الفنان السعودي الشاب برهان في برنامج "ميكس ميوزيك" الذي يصور حلقاته حالياً في القاهرة وقدم في الحلقة بعض من أعماله الغنائية منها أغنية "ما تبدل" و"بغيّر نظرتي " و"بتنفسك" .

"ميكس ميوزيك" برنامج غنائي من تقديم الفنان خالد سليم والفنانة إلين لحود ومع الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو عادل حقي، ويقوم الفنانان باستضافة فنانين من الوطن العربي، وقد استضافو أيضا في الحلقة الفنان المصري محمد فؤاد والفنانة المغربية زينة الداودية وفرقة أدونيس باند اللبنانية، وقاموا بإعادة توزيع أغانيهم من جديد بصورة مبتكرة وحديثة، كما يقوم الفنانون بمحاورة بعضهما البعض، وبتقديم الأغاني سوياً، وقد شارك برهان الفنان محمد فؤاد في دويتو بأغنية "أوقات يا دنيا"، ومن المتوقع بث الحلقة يوم الأحد القادم على قناة دبي.

وفي دردشة خاصة لـ "سيدتي نت" مع الفنان الشاب برهان عن مشاركته ضمن برنامج "ميكس ميوزيك" قال: "كانت تجربة مميّزة وفريدة على كافة الأصعدة، وقد سعدت بها واعتبرها إضافة. وفي الحقيقة، كانت كواليس الحلقة رائعة، وقد استمتعت بكل تفاصيلها، كما أنني تعرّفت في البرنامج على ثقافات مختلفة، وذلك من خلال الاحتكاك بالفنانين والغناء معهم. ولا يفوتني أن أشكر عبر "سيدتي نت" إدارة برنامج "ميكس ميوزيك" على كل ما قدموه من جهد في سبيل نجاح الحلقة، كما أتمنى أن تنال إعجاب الجمهور.

الجدير بالذكر أن الفنان الشاب برهان سبق له وأن شارك في برنامج اكتشاف المواهب "عرب أيدول" في موسمه الأول، وقد استطاع أن ينتزع إعجاب أسماء كبيرة من رواد الفن السعودي الأصيل، أمثال الموسيقار غازي علي، والموسيقار محمد المغيص، والموسيقار جميل محمود، وشاعرة الحجاز ثريا قابل.

وقد احتضن موهبة برهان الشاعر والملحن الأمير بندر بن فهد الذي عُرف عنه دعم الشباب الموهوب، وتقديم العون لهم في اختصار فترة وصولهم للنجومية والتوهج، وذلك من خلال شركة "ديمة" للإنتاج الفني، وقد أثمر ذلك عن إصدار البومين غنائيين هما: " أشهد " و" تساهيل ".

كما أن برهان قد شارك مؤخراً بأغنية "دخيلك" من كلمات الأمير الشاعر خالد بن سعود الكبير وألحان الموسيقار القدير محمد المغيص في ألبوم منوعات حمل أسم "نجوم الفن" من إنتاج شركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات، والغريب في الأمر أن الأغنية التي شارك بها في الألبوم لم تنسب لأسمه على غلاف الألبوم، بل نُسبت للفنان حسين قريش.

وبدورها "سيدتي نت" لاستجلاء الأمر تواصلت مع مدير الشؤون الفنية بشركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات الفنان يحيى عمر، وقد رحّب في البداية ووعد أن يرد خلال أيام عن موضوع الخطأ الذي حدث من "روتانا" ومن ثم تواصلنا معه مرة أخرى ولكن دون جدوى وحتى ساعة إعداد هذه المادة لم نتلق أي رد.