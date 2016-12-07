هذه هي أشهر حالات الانفصال في هوليوود عام 2016

من المعروف أن حياة الشهرة تجعل حلم العلاقات العاطفية المستقرة والثابتة صعب جداً، إلا في حالات قليلة ونادرة.

وقد كان عام 2016 غنيّاً بالانفصالات في نجوم الصف الأول هوليوود، إذ شهد الكثير من الانفصالات، كان أهمّها انفصال الثنائي براد بيت Brad Pitt وأنجلينا جولي Angelina Jolie.

وهذه لائحة بأهمّ انفصالات المشاهير التي حصلت في عام 2016:

Gerard Butler & Morgan Brown: في شهر نوفمبر، انفصل النجم العالمي جيرارد بتلر عن حبيبته مورجان براون، التي ارتبط بها في مايو/أيار عام 2014، لأنه يستطيع مقاومة تهافت الفتيات عليه.

Jason Walsh & Hilary Duff: في شهر نوفمبر، وبعد علاقة قصيرة لم تتعدَّ الشهرين فقط، انفصلت النجمة العالمية هيلاري داف عن حبيبها جايسون وولش، بسبب جدول أعمالهما وتطلّعاتهما المستقبلية المختلفة.

Evanna Lynch & Robbie Jarvis: في شهر نوفمبر، انفصلت نجمة أفلام هاري بوتر الشهيرة، إيفانا لينش عن حبيبها روبي جارفيز، بعد أكثر من 9 أعوام على ارتباطهما.

The Weeknd & Bella Hadid: في شهر نوفمبر، وبعد عام ونصف العام من علاقة حبّ مميزة جمعت النجم ذا ويكند وعارضة الأزياء الفلسطينية الأصل بيلا حديد، انفصل الثنائي بسبب انشغال كلّ منهما بعمله.

Naomi Watts & Liev Schreiber: في شهر سبتمبر، وبعد علاقة استمرّت 11 عاماً، انفصلت النجمة ناعومي واتس عن حبيبها الممثل ليف شريبر، واتفقا على أن يبقيا صديقين.

Casper Smart & Jennifer Lopez: في شهر أغسطس، انفصلت النجمة العالمية جينيفر لوبيز انفصلت عن حبيبها الراقص كاسبر سمارت، بعد علاقة استمرت 5 أعوام؛ وذلك بعد خيانته لها.

Bella Thorne & Gregg Sulkin: في شهر أغسطس، وبعد مرور أكثر من عام ونصف العام على علاقة الحبّ التي جمعتهما، انفصلت النجمة بيلا ثورن عن حبيبها النجم غريغ سولكن، بسبب جدول أعمالهما.

Lindsay Lohan & Egor Tarabasov: في شهر أغسطس، وبعد علاقة قصيرة، انفصلت النجمة العالمية ليندسي لوهان عن خطيبها الروسي آغور ترابسكوف، بعد تسريب صور وفيديو يظهران تعرّضها للضرب على يده أثناء إجازتهما في جزيرة ميكونوس اليونانية.

Ricky Alvarez & Ariana Grande: في شهر يوليو، انفصلت النجمة العاليمة اريانا غراندي عن حبيبها، عضو فرقتها، الراقص ريكي ألفاريز.

Lady Gaga & Taylor Kinney: في شهر يوليو، انفصلت النجمة العالمية ليدي غاغا عن خطيبها تايلور كيني بعد علاقة استمرّت لأكثر من 5 أعوام.

Diane Kruger & Joshua Jackson: في شهر يوليو، و بعد أكثر من 10 أعوام على علاقة تميّزت بالحب، انفصلت عارضة الأزياء ديان كروغر عن زوجها الممثل جاشوا جاكسون.

Lisa Marie Presley & Michael Lockwood: في شهر يونيو، وبعد مضي أكثر من 10 أعوام على زواجهما، انفصلت النجمة الأمريكية ليزا ماري بريسلي عن زوجها الموسيقي الأمريكي مايكل لوكوود.

Nicolas Cage & Alice Kim: في شهر يونيو، انفصل النجم العالمي نيكولاس كايدج عن زوجته أليس كيم بعد زواج دام 12 عاماً.

Iggy Azalea & Nick Young: في شهر يونيو، انفصلت النجمة إيغي أزاليا عن خطيبها، لاعب كرة السلة، نيك يونغ بعد علاقة استمرّت 3 أعوام، بسبب خيانته لها.

Demi Lovato & Wilmer Valderrama: في شهر يونيو، وبعد علاقة عاطفية مميزة، استمرّت لأكثر من 6 أعوام، انفصلت النجمة الشهيرة ديمي لوفاتو عن حبيبها ويلمر فيلديراما.

Amber Heard & Johnny Depp: في شهر مايو، وبعد عام على الزواج، أقدمت النجمة أمبر هيرد على التقدّم بطلب انفصال عن زوجها النجم جوني ديب، بسبب تعنيفه لها.

Henry Cavill & Tara King: في شهر مايو، انفصل النجم البريطاني الشهير هنري كافل عن حبيبته تارا كينغ بعد أقلّ من عام على علاقتهما.

Paris Hilton & Thomas Gross: في شهر أبريل، وبعد علاقة استمرت لعام فقط، انفصلت النجمة الشهيرة باريس هيلتون وحبيبها المليونير السويسري توماس غروس.

Kirsten Dunst & Garrett Hedlund: في شهر أبريل، انفصلت النجمة كريستن دانست عن حبيبها الممثل غاريت هيدلاند، بعد علاقة استمرّت أكثر من 4 أعوام.

Drew Barrymore & Will Kopelman: في شهر أبريل، انفصلت الممثلة الشهيرة درو باريمور عن زوجها ويل كوبلمان، بعد زواج استمرّ 4 أعوام.

Taylor Swift: كان عام 2016 حافلاً بالانفصالات مع النجمة تايلور سويفت، إذ انفصلت عن حبيبها منسّق الأغاني الإسكتلندي كاليفن هاريس Calvin Harris، في شهر يونيو، بعد علاقة دامت 15 شهراً، فارتبطت بالممثل توم هيدليستون Tom Hiddleston لـ3 أشهر فقط، ثم انفصلت في سبتمبر.

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