المطرب محمد السيلمان يعود بأغنية "ماني مثل غيري"

بعد غياب سنوات عن الساحة الغنائية استطاع الملحن سامي الخليفة إعادة المطرب محمد السليمان بأغنية سنقل بعنوان "أنا ماني مثل غيري"من كلمات الشاعر إبراهيم القرني وتوزيع موسيقي محمد الخطيب، وقد تمّ التسجيل في استديو رهوان مع المهندس أحمد عبد الحي. ويعتبر سبب غياب محمد السليمان، الذي حقّق الكثير من النجاحات بإغنياته المميزة، عن الساحة الغنائية يرجع لكونه تعوّد على إنتاج شركات الإنتاج، والتي اختفى معظمها من سوق الإنتاج الغنائي، والأغنية من إنتاج قناة نخبة الفن والإعلام على اليوتيوب.

وتقول كلمات أغنية "ماني مثل غيري"

أنا ماني مثل غيري تحبيني وتنسيني أنا شخصٍ شريت المر ومنك الجور قاسيته

عشقت العشق من أجلك أحسب أنك تحبيني ولا في خاطري غيرك ولا غيرك تمنيته

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عجزت اجمع حكاياتك عجزت انك تهنيني تعبت اهرب من ايامي يا أول شخص حبيته

تبي ارجع على ظلمك وترسم حسرتي فيني أنا ما اقبل على نفسي ولا لك راسي وطيته

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تكفى يا ظالمي تكفى عنك بعيد خليني وأنا بودعك وانسا لوقلبي منهدم بيته

لا تندم على مافات أو لأنك عرفتيني أنا اترجاك لا تحزن على شـيٍّ سويته

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هلت ساعة الفرقى وهلت دمعتي عيني آه من قلب أشقاني وآه يا عمرٍ اشقيته

نويت ارحل بأحزاني على منهو يواسيني ولو ماطاعني قلبي من يدينك شديته

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