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جو معلوف يدحض ادعاءات مي حريري بتسجيل هاتفي

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الأربعاء 07-12-2016 19:25

بعد إطلالتها المباشرة على الهواء ومهاجمتها للإعلامي جو معلوف، في برنامج "للنشر"، رد الأخير بتسجيل صوتي مدته 33 ثانية طرحه عبر حسابه الخاص على "تويتر" يدحض فيه إداعات مي حريري، التي وجهت إليه هجوماً كاسحاً ودعته إلى التوقف عن استغلال اسم الراحل ملحم بركات لتحقيق "سكوبات" كما أشارت إلى أن الراحل كان قد قاطع معلوف قبل وفاته.
التسجيل الصوتي الذي طرحه جو معلوف عبارة عن مكالمة هاتفية جرت بينه وبين مي حريري، تشكره فيها على دعمه لابنها ملحم جونيور ومساعدته في زيارة والده في المستشفى. وجاء في مضمون الإتصال:
مي حريري: "تمنع إبن يشوف بيّو، هيدا المُدلَّل عند بيّو."
جو معلوف:"لا، ما حدا قدر يمنعو، و إنتِ بتعرفي هل شي "
مي حريري: " إي إنتَ لوقفت وأنا بقلنّ جو معلوف ع راسي."
جو معلوف:"حقو هيدا إبنو، أنا وحنا ونزار.جو معلوف ".
مي حريري:"إنتَ و حنا و نزار وقفتوا مع جونيور".
جو معلوف: "ومجيد كمان "
مي حريري:"راح الطيب و راح العظيم، راح الإنسان."
فهل ترد مي على جو أم تلتزم الصمت وتقرر إنهاء الحرب الإعلامية التي بدأت منذ وفاة الموسيقار؟

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سيدتي