أخبار عاجلة

الأخبار - تواصل أعمال القمة السنوية لمؤتمر "اسواق المال وتمويل النمو" -
الأخبار- اليوم ختام التصويت فى الإنتخابات التكميلية على مقعدي أبو كبير بالشرقية وتلا والشهداء -
الأخبار - وزير التموين : الإنتهاء من تنقية البطاقات التموينية يوليو المقبل -
أسامة هيكل: لم أتدخل في اختيار رؤساء الهيئات الاعلامية -
الحكومة: 18 ألف مواطن طلبوا بتحديث بيانات بطاقاتهم التموينية -
السجن 15 عامًا لمغتصب الطفلة المعاقة في الشرقية -
الأخبار - لافروف خلال إجتماع مع تيلرسون : من المهم ألا تتكرر الضربات الأمريكية فى سوريا -
بعد ارتفاع أسعار اللحوم والأسماك والدواجن اليوم.. البروتين حلم المواطن المستحيل -
محافظ الشرقية: الانتخابات التكميلية تسير بـ«هدوء» -
محافظ سوهاج يوافق على بناء الكنيسة الرسولية بـ«الغريزات» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

هل كانت بطلة "حريم السلطان" تقود سيارتها وهي ثملة؟

Google+ Print

الأربعاء 07-12-2016 19:51

تعرّضت الممثلة التركية ميرفي بولغور الشهيرة بالسلطانة نوربانو في الموسم الرابع من "حريم السلطان"، وبزينب في "عودة مهند" إلى موقف محرج، وهي عائدة إلى منزلها برفقة زوجها مغني البوب الشاب مراد دالكيليتش.
فقد أوقفتها دورية شرطة مرور، وطلبت منها إجراء إختبار الكحول للسائقين الليلي للتأكد من أن نسبة الخمر في دمها ضمن القانون التركي الذي يتشدّد حيال السائقين الذين يقودون سياراتهم تحت تأثير الكحول، وطلب من ميرفي وحدها إجراء الاختبار ولم يطلب من زوجها لكونها هي من كانت تقود السيارة، فأجرت الإختبار بدون تردد، وجاءت نتيجة الإختبار (صفر) ودمها خال من آثار الكحول تماماً.
يذكر أن بيرين سات وزوجها تعرّضا لموقف مشابه إلا أن ردّ فعلهما لم يكن سلساً مثل ميرفي.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي