هل كانت بطلة "حريم السلطان" تقود سيارتها وهي ثملة؟

تعرّضت الممثلة التركية ميرفي بولغور الشهيرة بالسلطانة نوربانو في الموسم الرابع من "حريم السلطان"، وبزينب في "عودة مهند" إلى موقف محرج، وهي عائدة إلى منزلها برفقة زوجها مغني البوب الشاب مراد دالكيليتش.

فقد أوقفتها دورية شرطة مرور، وطلبت منها إجراء إختبار الكحول للسائقين الليلي للتأكد من أن نسبة الخمر في دمها ضمن القانون التركي الذي يتشدّد حيال السائقين الذين يقودون سياراتهم تحت تأثير الكحول، وطلب من ميرفي وحدها إجراء الاختبار ولم يطلب من زوجها لكونها هي من كانت تقود السيارة، فأجرت الإختبار بدون تردد، وجاءت نتيجة الإختبار (صفر) ودمها خال من آثار الكحول تماماً.

يذكر أن بيرين سات وزوجها تعرّضا لموقف مشابه إلا أن ردّ فعلهما لم يكن سلساً مثل ميرفي.

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