بعد إليسا قرار مفاجىء لـ هيفاء وهبي في نهاية العام

من دون إبداء الأسباب، أعلنت الفنانة هيفاء وهبي بشكل مفاجىء أنها ألغت كل ارتباطاتها ليلة رأس السنة، وأنها لن تحيي أي حفل هذا العام، وقالت في رسالة نشرتها عبر حسابها الخاص على "تويتر" إنّها ستقضي السهرة مع أهلها وأصدقائها.

خطوة هيفاء جاءت بعد ساعات على خطوة مماثلة قامت بها إليسا التي بدورها أعلنت أنها ستعتزل الغناء ليلة رأس السنة ولن تقدّم أي حفل.

يذكر أن هيفاء دعت جمهورها في ختام رسالتها إلى انتظار ألبومها الجديد قريباً كما تمنّت لهم مبكراً عاماً سعيداً.