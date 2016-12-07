بالصور: نجوم نجوا من حوادث سيارات في 2016

في يوم واحد فقط، كانت العروس حنان مطاوع على موعد مع حادث موت بسيارتها صباحاً، فيما نجت زميلتها الفنانة مي سليم من الموت بحادث سيارة أيضاً مساءً. ولكن حصاد عام 2016 من حوادث سيارات النجوم أكبر من هذا بكثير، "فلا يوجد نجم تقريباً" لم يتعرض لاحتمالات "الموت على الأسفلت"، بدءاً بالزعيم عادل أمام، مروراً بالعائدة من موت محقق علا غانم، وانتهاء بسيّء الحظ المطرب أحمد جمال، الذي هشّم سيارتين في يوم واحد، وشيّع ثالثة مع قائدها لمثواها الأخير!

علا غانم

الحوادث في أغلبها انتهت بتدمير السيارات كلياً وخروج النجوم من دون إصابات تذكر، عدا الفنانة علا غانم وبناتها ووالدتها، إذ استلزم الحادث المروّع على الطريق الدولية في منطقة الساحل الشمالي حجزهم بالكامل داخل غرفة رعاية مركّزة، ثمّ تمّ نقلهم من مرسي مطروح إلى الإسكندرية بحثاً عن إمكانات طبيّة أفضل، حيث ما تزال والدة علا غانم تتلقي العلاج من آثار كسر بالظهر، بينما اكتفت علا بشرخ في الكتف والترقوة، وتركت الخدوش والكدمات آثارها على وجهي ابنتيها.

حنان مطاوع

النجمة حنان مطاوع أثارت قلق الجميع بالأمس بعدما كتبت بنفسها عن تعرّضها لحادث موت خرجت منه من دون إصابات إلا تهشيم سيارتها بالكامل. ولكن عدم قدرتها على الاستجابة لمكالمات الأصدقاء أثار خوف الجميع. ولكن قبل أن يحلّ المساء، كانت مشاعر الخوف والترقب متّجهة صوب زميلتها مي سليم، بعدما انقلبت سيارتها بها أكثر من مرة على طريق مصر ـ الإسكندرية الصحراوية الملقّبة بطريق الموت، خصوصاً أن الحادث وقع مصادفة مع حادث آخر على نفس الطريق، فذهبت ضحيّته تسع سيارات بركّابها!

عادل إمام

الزعيم عادل إمام تعرض لحادث سيارة "إعلامي" أثناء سفره إلى صفاقس في تونس، حيث اصطدمت سيارته التي يستقلّها بسيارة أخرى من دون أن يتعرّض أحد لأذى، قبل أن تصدر فيما بعد رواية أخرى تؤكّد أن الحادث وقع لسيارة نجله رامي، الذي صاحبه في رحلة التكريم، وأنّ سيارة الزعيم كانت مؤمنة تماماً ولم تُصب بأيّ سوء.

منى عبد الغني

خارج مصر أيضاً، تعرّضت المطربة المعتزلة، والإعلامية حالياً منى عبد الغني وأبناءها، مطلع يناير 2016، لحادث سير مروّع على أحد الطرق السريعة، أثناء قضاء إجازتها في الولايات المتحدة الأمريكيّة. وقد كتبت عبر صفحتها على موقع فيسبوك: "الحمد لله ربنا حفظنا ونجانا من حادث على الهاي واي.. فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين".

زينة

وقبلها بأيام، كشفت النجمة زينة عن تعرّضها وتوأميها لحادث سيارة "غريب"، فأثارت الشكوك حول دوافعه الجنائية من دون أن توجّه اتّهاماً صريحاً لأحد، وقالت عبر انستقرام: "عربية خبطتني.. حادثة غريبة.. الحمد لله ربنا ستر وجت سليمة، قلبي كان هايقف علشان ولادي كانوا معايا.. الحمد لله قدّر الله وما شاء فعل".

سمية الخشاب

وفي نفس التوقيت، وعلى نفس الطريق، نجت الفنانة سمية الخشاب من حادث سير مروّع على طريق المحور المؤدي، حيث اصطدمت سيارتها بعدد من السيارات الأخرى، ولكنها خرجت من دون إصابات تذكر، مؤكّدة أنها فوجئت بانفجار إطار إحدى السيارات على طريق المحور، ما أدى إلى انحرافها لتصطدم سيارات عدّة بعضها ببعض.

لقاء سويدان

بعيداً من حادث سمية الخشاب بأمتار، كادت لقاء سويدان تلقى حتفها في حادث سيارة، اعتبرته "حسداً"، وقالت تعليقاً على صور سيارتها المهشّمة: "يارب اللي مركز معايا يهدا ويرتاح حادثة ع الصبح وبنتي معايا الحمد لله إنها ماحصلهاش حاجة يارب تخليكم في حالكم ربنا يشغلكم بانفسكم الحمد لله دائمًا أبدا".

أحمد جمال

محبوب العرب أحمد جمال أراد الاحتفال بعيد ميلاده يوم 2 أبريل، لكنه هشّم سيارتين ودمّر الثالثة بعدها بأشهر قليلة، بدلاً من إشعال شمعة أو إطلاق ألعاب نارية. وكتب جمال لجمهوره وقتها: "اللهم لا اعتراض، وقدَّر الله ما شاء فعل.. لمَّا حادثة حصلت لي بعربيتي محبتش أقول عشان متقلقوش عليَّا.. لكن النهاردة عملت حادثة تانية بالعربية اللي أجرتها وأنا في طريقي للإسكندرية.. بحمد ربنا إن محصليش أي حاجة، لكن محتاج دعواتكم، وربنا يكفينا ويكفي الجميع شر الطريق.. النهاردة 2/4 يوم ميلادي، والله أعلم كان هيبقى يوم إيه تاني..الحمد لله رب العالمين".

خالد سليم

حوادث السيارات ليست كلها مروعة، فالنجم الممثل والمطرب خالد سليم تعرّض لحادث سيارة "كوميدي" أثار سخرية الجميع أثناء شهر رمضان الماضي، إذ وقعت سيارته حرفياً من فوق الرصيف وانقلبت، فعلّق على الحادث قائلاً: "قدر الله وَما شاء فعل.. الحمدالله.. أنا بخير الحمد الله".

2016 صار عام حوادث سيارات النجوم ..ولكن "قدّر ولطف"، فالإصابات كلها تلخّصت بالسيارات، بينما أغلب النجوم بخير.

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