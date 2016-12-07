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بالفيديو: أحمد شيبة يكشف قصة الأغنية الأكثر مشاهدة في مصر "أه لو لعبت يا زهر"

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الأربعاء 07-12-2016 20:35

احتفل المطرب الشعبي المصري أحمد شيبة بتحطيم أغنيته الشهيرة "آه لو لعبت يا زهر" لحاجز المئة مليون مشاهدة بعام واحد فقط، لتتصدر قائمة أكثر الأغنيات الشعبية المصرية مشاهدة عبر موقع اليوتيوب، مؤكداً أنه ملحنها و"تنازل عن كل حقوقها" لصالح المنتج السبكي، ونفي أن يكون قد تقاضي "جنيهاً واحداً" من عائدات عرضها على موقع الفيديوهات الشهير.

شيبة حل ضيفاً على الاعلامي عمرو أديب ببرنامج "كل يوم" وأكد أنه يحترف الغناء منذ 20 عاماً ولكن لم يحقق الشهرة الا مع أغنية "آه لو لعبت يا زهر" وتذكر قصتها بقوله أن الكلمات أهديت له أثناء تواجده لإحياء أحد الأفراح بحي شبرا العريق، وعندما عاد لمنزله بدأ في تلحينها ثم قام بتقديمها ببعض الأفراح الى أن سمعها المنتج محمد السبكي بالصدفة مع الموزع أشرف البرنس فطلب منه تقديمها بفيلم "أوشن 14" لتحقق بعدها هذه الضجة المدوية.

اعترف شيبة أنه لم يدرس الموسيقى باحتراف ولكنه يملك حاسة موسيقية مكنته من تلحين كل اغنياته ويتولى موزع آخر تسجيلها، ونفى علمه بأن العرض على اليوتيوب يحقق عائداً مادياً، مؤكداً أنه تنازل عن كل حقوق الأغنية للمنتج السبكي، وبعدما علم أن العائد المتوقع قد يتجاوز سبعة ملايين جنيه أشار إلى انه سيطلب ترضية من المنتج.

استمعوا لقصة أغنية آه لو لعبت يا زهر

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سيدتي

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