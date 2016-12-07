صابر الرباعي يعلن عن دعمه لمشترك "أراب أيدول" همام

بعد تهنئة همام له بمناسبة صدور أغنيته الجديدة "انا بحن" التي اهداها إلى روح الفنانة وردة، غرد الفنان صابر الرباعي لمشترك "أراب أيدول" همام وكتب له: "شكراً حبيبي همام على تهانيك الجميلة بصدور أغنيتي "انا بحن".. أتمنى لك التوفيق في تجربتك في arab idolوأنا من مشجعيك Good luck".

كما تلقى صابر تهنئة من الفنانة أصالة وشكرها قائلاً: "شكراً من القلب الى العزيزة و الكبيرة بفنها و أخلاقها أصالة على التهنئة الرقيقة التي لا تأتي إلا من رائعة و حساسة مثلك صديقتي".

يشار إلى أن النجم التونسي صابر الرباعي طرح أغنيته الجديدة "انا بحن" على اليوتيوب وهي من كلمات هاني عبد الكريم والحان وليد سعد وتوزيع محمد مصطفى وهندسة صوت ياسر أنور.

همام يشارك حالياً في الموسم الرابع من برنامج "أراب آيدول"، وسبق له أن شارك قبل 10 سنوات في برنامج الهواة "ستار كلوب" على تلفزيون الجديد وحصل على الجائزة الاولى على الوطن العربي في هذا البرنامج.