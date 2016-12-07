"برنش" السبت في فندق "فيدا" بدبي

يقدّم فندق "فيدا" الواقع وسط مدينة دبي، وجبة "برنش"• جديدة، كلّ سبت، مستوحاة من وجبات "البرنش" التقليدية في مدينة "نيويورك". وفي هذا الإطار، يمكن للنزلاء الاستمتاع بفطور متأخّر، وذلك من الحادية عشر صباحًا حتى الثالثة عصرًا في مطعم "3 إن 1" المصمّم وفق طراز حديث والمزوّد بشرفة على حمّام السباحة.

تضمّ لائحة الـ"برنش" وجبات تقليديّة لذيذة، مثل: بيض "بينيدكت" والفطائر والـ"أومليت" وخبز الأفوكادو المحمّص والسلطات والسندويشات. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للنزلاء الاختيار أيضًا بين مجموعة منوّعة من الحبوب والفاكهة الطازجة والمخبوزات، سواء المالحة أو الحلوة، فضلًا عن مجموعة من "الكوكتيلات" الفوّارة بنكهات الفاكهة والمشروبات المقويّة للقلب، وذلك على أنغام "الدي جي".

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• 139 درهمًا إماراتيًا، شاملة "بوفيه" مفتوح والمشروبات الساخنة وتشكيلة من العصائر وطبق رئيس وكوب من كوكتيلات الـ"برنش".

يُضاف 100 درهمًا إماراتيًّا لكل نزيل، لقاء الحجرة الخصوصيّة (كابن) واستخدام حمّام السباحة.