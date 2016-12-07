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زوج يكتشف شرائح مراقبة في ملابس جديدة قام بشرائها

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زوج يكتشف شرائح مراقبة في ملابس جديدة قام بشرائها زوج يكتشف شرائح مراقبة في ملابس جديدة قام بشرائها

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لشاب سعودي ذهب هو وزوجته لمتجر من المتاجر الشهيرة في ، وهو متجر سنتر بوينت ليشتري بعض الملابس له ولزوجته من أجود الخامات وأشهر الماركات العالمية.

عندما انتهي من شراء حاجته هو وزوجته وذهب إلي البيت وتفقد ما اشتراه واخذ يقرا اللافتات الإرشادية الموجودة علي الملابس التي قام بشرائها، قام بقص هذه اللافتات فتفاجئه بأنها تحتوي علي شريحة مراقبه صغيره مع العلم أنها لا تلفت انتباه أي شخص، وعندما قام بقص اللافتات وقام بفتحيها تفاجئ الشاب بأنها تحتوي علي شريحة مراقبة صغيرة تقوم علي مراقبه ما يحدث داخل المنزل وغرف النوم.

سرعان ما طالب الشاب السعودي بتشديد المراقبة علي اللافتات الإرشادية الموجودة علي الملابس المستوردة  في المملكة السعودية، لان هذا الأمر  يعد في غاية الخطورة ولكن ما الغرض من وجود هذه الشرائح ذات الماركات العالمية وما الغرض منها وهل هذه الشركات تقوم بهذا العمل وتعرض سمعتها وتجارتها للمسائل القانونية.

هل إلي هذا الحد الإستهزاء بالمواطنين ومراقبتهم في حياته الخاصة

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