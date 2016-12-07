أخبار عاجلة

الأخبار - تواصل أعمال القمة السنوية لمؤتمر "اسواق المال وتمويل النمو" -
الأخبار- اليوم ختام التصويت فى الإنتخابات التكميلية على مقعدي أبو كبير بالشرقية وتلا والشهداء -
الأخبار - وزير التموين : الإنتهاء من تنقية البطاقات التموينية يوليو المقبل -
أسامة هيكل: لم أتدخل في اختيار رؤساء الهيئات الاعلامية -
الحكومة: 18 ألف مواطن طلبوا بتحديث بيانات بطاقاتهم التموينية -
السجن 15 عامًا لمغتصب الطفلة المعاقة في الشرقية -
الأخبار - لافروف خلال إجتماع مع تيلرسون : من المهم ألا تتكرر الضربات الأمريكية فى سوريا -
بعد ارتفاع أسعار اللحوم والأسماك والدواجن اليوم.. البروتين حلم المواطن المستحيل -
محافظ الشرقية: الانتخابات التكميلية تسير بـ«هدوء» -
محافظ سوهاج يوافق على بناء الكنيسة الرسولية بـ«الغريزات» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

ضبط عاطل متهم بسرقة سيارة بالقصر العينى

Google+ Print
ضبط عاطل متهم بسرقة سيارة بالقصر العينى ضبط عاطل متهم بسرقة سيارة بالقصر العينى

المتهم

كتب – أحمد أبوالحسن

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة القصر العينى، من ضبط متهم لسرقتة سيارة “تويوتا كرولا” و المساومة لإعادتها مقابل مبلغ 25 ألف جنيه.

حيث ورد بلاغ، لقسم شرطة قصر النيل من المواطن، وائل شفيق، 39 سنة، مهندس، ومقيم بالجيزة، لاكتشافه بسرقة سيارتة من أسفل مقر عمله، بدائرة القسم، وبداخلها أوراق خاصة، ومدون عليها أرقام هواتفه، وفى وقت لاحق تلقى اتصال من المتهم طلب منه 25 ألف جنية مقابل استرداد سيارته .

وبمجاراة المتهم وبإعداد الأكمنة اللازمة، تحت توجيهات اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية، وتحت إشراف اللواء خالد عبدالعال مساعد أول وزير الداخلية، ومدير أمن القاهرة، واللواء محمد منصور مدير إدارة مباحث القاهرة، وبقيادة رئيس مباحث قسم شرطة قصر النيل، والمعاونين، تمكنوا من ضبطه أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء.

وبالكشف تبين أنه “كريم.ج.ش”، 32 سنة، عاطل، ومقيم بدائرة الزاوية الحمراء، وسابق اتهامه فى 3 قضايا أخرى، ووبحوزته السيارة المستولى عليها.

وبمواجهته اعترف بسرقة السيارة، ومساومة مالكها لإعادتها مقابل 25 ألف جنيه،وباستدعاء المجنى عليه تعرف على السيارة واتهمه بالسرقة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم ،وتولت النيابة العامة التحقيق معه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا