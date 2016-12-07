ضبط عاطل متهم بسرقة سيارة بالقصر العينى

كتب – أحمد أبوالحسن

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة القصر العينى، من ضبط متهم لسرقتة سيارة “تويوتا كرولا” و المساومة لإعادتها مقابل مبلغ 25 ألف جنيه.

حيث ورد بلاغ، لقسم شرطة قصر النيل من المواطن، وائل شفيق، 39 سنة، مهندس، ومقيم بالجيزة، لاكتشافه بسرقة سيارتة من أسفل مقر عمله، بدائرة القسم، وبداخلها أوراق خاصة، ومدون عليها أرقام هواتفه، وفى وقت لاحق تلقى اتصال من المتهم طلب منه 25 ألف جنية مقابل استرداد سيارته .

وبمجاراة المتهم وبإعداد الأكمنة اللازمة، تحت توجيهات اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية، وتحت إشراف اللواء خالد عبدالعال مساعد أول وزير الداخلية، ومدير أمن القاهرة، واللواء محمد منصور مدير إدارة مباحث القاهرة، وبقيادة رئيس مباحث قسم شرطة قصر النيل، والمعاونين، تمكنوا من ضبطه أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء.

وبالكشف تبين أنه “كريم.ج.ش”، 32 سنة، عاطل، ومقيم بدائرة الزاوية الحمراء، وسابق اتهامه فى 3 قضايا أخرى، ووبحوزته السيارة المستولى عليها.

وبمواجهته اعترف بسرقة السيارة، ومساومة مالكها لإعادتها مقابل 25 ألف جنيه،وباستدعاء المجنى عليه تعرف على السيارة واتهمه بالسرقة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم ،وتولت النيابة العامة التحقيق معه.