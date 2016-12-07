بالصور …مقتل أحد العناصر الإرهابية في تبادل إطلاق النار مع قوات الشرطة بالقليوبية

أعلن مصدر أمني قتل أحد العناصر الإرهابية في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن بمنطقة أبوزعبل محافظة القليوبية .

> وقال مصدر أمني أنه توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني تفيد قيام إرهابي هارب يدعي مصطفي سيد علي علي الغزالي واسمه الحركي عبدالله عزام يبلغ من العمر 21 عام بإتخاذ إحدى الشقق بمنطقة أبو زعبل وكراً للإختباء وعقد لقاءات مع عناصره للإعداد والتنفيذ لسلسة من العميات الإرهابية .

> وأضاف المصدر أنه تم التعامل مع المعلومات ومداهمة العقار إلا أنه حال استشعار اقتراب القوات منه بادرهم بإطلاق الرصاص مما دفع القوات للتعامل معه وأسفر ذلك عن مصرعه وبحوزته بندقية أليه وكمية من الطلقات .

> وأضوع المصدر ان الشخص معتنق للأفكار التكفيرية ويتولي مسئولية مجموعات مسلحة شاركت في عدد من العمليات الارهابية أبرزها محاولة اغتيال أحد الضباط العاملين فى قطاع السجون واستهداف احد الارتكازات الامنية بموقف سيارات أبوزعبل