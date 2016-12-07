أخبار عاجلة

الأخبار - تواصل أعمال القمة السنوية لمؤتمر "اسواق المال وتمويل النمو" -
الأخبار- اليوم ختام التصويت فى الإنتخابات التكميلية على مقعدي أبو كبير بالشرقية وتلا والشهداء -
الأخبار - وزير التموين : الإنتهاء من تنقية البطاقات التموينية يوليو المقبل -
أسامة هيكل: لم أتدخل في اختيار رؤساء الهيئات الاعلامية -
الحكومة: 18 ألف مواطن طلبوا بتحديث بيانات بطاقاتهم التموينية -
السجن 15 عامًا لمغتصب الطفلة المعاقة في الشرقية -
الأخبار - لافروف خلال إجتماع مع تيلرسون : من المهم ألا تتكرر الضربات الأمريكية فى سوريا -
بعد ارتفاع أسعار اللحوم والأسماك والدواجن اليوم.. البروتين حلم المواطن المستحيل -
محافظ الشرقية: الانتخابات التكميلية تسير بـ«هدوء» -
محافظ سوهاج يوافق على بناء الكنيسة الرسولية بـ«الغريزات» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

بالصور …مقتل أحد العناصر الإرهابية في تبادل إطلاق النار مع قوات الشرطة بالقليوبية

Google+ Print

تصفية إرهابي بأبو زعبلأعلن مصدر أمني قتل أحد العناصر الإرهابية في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن بمنطقة أبوزعبل محافظة القليوبية .
> وقال مصدر أمني أنه توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني تفيد قيام إرهابي هارب يدعي مصطفي سيد علي علي الغزالي واسمه الحركي عبدالله عزام يبلغ من العمر 21 عام بإتخاذ إحدى الشقق بمنطقة أبو زعبل وكراً للإختباء وعقد لقاءات مع عناصره للإعداد والتنفيذ لسلسة من العميات الإرهابية .
> وأضاف المصدر أنه تم التعامل مع المعلومات ومداهمة العقار إلا أنه حال استشعار اقتراب القوات منه بادرهم بإطلاق الرصاص مما دفع القوات للتعامل معه وأسفر ذلك عن مصرعه وبحوزته بندقية أليه وكمية من الطلقات .
> وأضوع المصدر ان الشخص معتنق للأفكار التكفيرية ويتولي مسئولية مجموعات مسلحة شاركت في عدد من العمليات الارهابية أبرزها محاولة اغتيال أحد الضباط العاملين فى قطاع السجون واستهداف احد الارتكازات الامنية بموقف سيارات أبوزعبل

 

 

 

 

15417049_10155353350566002_327637443_n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15415934_10155353350611002_1285653939_n

15415934_10155353350611002_1285653939_n

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا