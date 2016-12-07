بالصور.. ختام بطولة التراثليون الموحدة للأولمبياد الخاص بشرم الشيخ

جنوب سيناء – فايزة مرسال

اختتم عصر اليوم الأربعاء، بطولة التراثليون الموحدة للأولمبياد الدولي الخاص لفرق الشرق الأوسط وشمال افريقيا، والمقامة بمدينة شرم الشيخ، و تحت رعاية المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بمشاركة 11 دولة عربية.

و حضر تسليم الجوائز والميداليات والهدايا التذكارية اللواء عبد الفتاح حلمي المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي نائبا عن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والمهندس ايمن عبد الوهاب الرئيس الأقليمي للأولمبياد الخاص الدولي، والمهندس هاني محمود وزير الإتصالات والتنمية الإدارية السابق و رئيس الأولمبياد الخاص المصري، وعبد المنعم سعد الدين بطل الألمبياد الخاص المصرى، ورؤساء وفود الدول العربية المشاركة.