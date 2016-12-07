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رئيس جامعة المنصورة يعتمد خطة تطوير مركز الأورام وبرتوكول عمل قسم الأطفال

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رئيس جامعة المنصورة يعتمد خطة تطوير مركز الأورام وبرتوكول عمل قسم الأطفال رئيس جامعة المنصورة يعتمد خطة تطوير مركز الأورام وبرتوكول عمل قسم الأطفال

>الدقهلية شريف الديب

 

استقبل الدكتور محمد القناوى رئيس جامعة المنصورة، الدكتور محمد حجازى مدير مركز الأورام، لمناقشة العديد من الموضوعات منها خطة تطوير العمل بالمركز، وكذلك عرض ما تم انجازه فى انشاءات السور والممر الجديد للمركز.

 

كما تم اعتماد الخطة المقدمة من الدكتور محمد حجازى مدير مركز الاورام، بالاتفاق مع الدكتور احمد منصور رئيس وحدة أورام الأطفال و أعضاء هيئة التدريس بالوحدة، لتطوير العمل بوحدة أورام الأطفال بمركز الأورام جامعة المنصورة، و ذلك لتلبية احتياجات المرضى و ذويهم.

 

وتم تقسيم العمل بالوحدة إلى مجموعتين، يشرف على كل مجموعة أستاذ و مدرس من العاملين بالوحدة، تحت إشراف الدكتور أحمد منصور رئيس الوحدة، بحيث تكون كل مجموعة مسئولة عن العيادات الخارجية فى ايام محددة خاصة بها، و متابعة الحالات التى يتم دخولها الى الاقسام الداخلية بواسطة نفس المجموعة، لضمان المتابعة المكثفة و المركزة لفريق العمل داخل كل مجموعة لحالات المجموعة سواء فى العيادة الخارجية او القسم الداخلى او وحدة تركيب العلاج الكيمائى ( اليوم الواحد ) ،على أن تلتزم كل مجموعة بتعقيم القسم كل 21 يوم، و يتم خروج الحالات باستثناء حالات الموجودة على جهاز التنفس الصناعى، و عمل صندوق شكاوى بالقسم و يتم تخصيص يوم السبت من كل اسبوع للتحقيق الشكاوى من قبل رئيس الوحدة ،و تغيير هيئة التمريض بصفة دورية ، و طبع كتب استرشادية للمرضى، تتضمن حقوق وواجبات المريض ، إرشادات لتحسين حالة الطفل. 

 

و يلتزم المركز بعمل حفلات ترفيهية يوم واحد اسبوعيا، بالتعاون مع جمعية أصدقاء مرضى الاورام جامعة المنصورة ، وأيضا السعى نحو تعيين إخصائى اجتماعى و إخصائى تغذية، و إخصائى نفسى متواجدين يوميا لخدمة الأطفال المرضى  .

 

 

 

 

 


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