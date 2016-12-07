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مركز الأرصاد يحذر من فرصة تشكل الضباب وتدني مدى الرؤية الأفقية

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مركز الأرصاد يحذر من فرصة تشكل الضباب وتدني مدى الرؤية الأفقية مركز الأرصاد يحذر من فرصة تشكل الضباب وتدني مدى الرؤية الأفقية

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل من فرصة تشكل الضباب وتدني مدى الرؤية الأفقية لأقل من  500 متر  أحياناً على بعض المناطق الداخلية الشرقية والشمالية من الدولة.

وتوقع المركز أن يسود البلاد غدا طقس غائم جزئياَ مع انخفاض في درجات الحرارة، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة بوجه عام وتكون قوية أحياناً فوق البحر مثيرة للغبار والأتربة على المناطق المكشوفة، قد تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية أحياناً، وتزداد الرطوبة النسبية خلال ساعات الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الداخلية الوسطى والشمالية.

حركة الرياح .. شمالية غربية / 20 -  35 كم/ساعة على اليابس بوجه عام ، تصل 45 كم/ ساعة فوق البحر وعلى المناطق المكشوفة .

البحر .. مضطرب الموج بوجه عام ...الموج بارتفاع الموج قديمن الى 3 و 4 أقدام  قرب الساحل ومن 4 الى 6 و 7 أقدام في العمق .


>                             درجات الحرارة           نسب الرطوبة.
> المدينة                    العظمى   الصغرى        العليا      الدنيا.
> أبوظبي                    26      19              90       35 .
> دبي                        37      21              95       30 .
> الشارقة                   26      18              90       30.
> عجمان                    27      20              85       25.
> أم القيوين                26       18             85        25 .
> رأس الخيمة             27       17             95        35 .
> الفجيرة                   29       22             85       45.
> العين                     29       18              95       25 .
> ليوا                       28      16               95       35 .
> الرويس                  27      18               85       40 .
> السلع                    26       19               90       45.
> دلما                      26      20               85       50 .
> طنب الصغرى          27      21               80       40 .
> طنب الكبرى            27     21               80       40 .
> أبوموسى               27      21               85       40.

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