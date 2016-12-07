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"ملائكة" victoria’s secret بعيداً عن منصات العروض

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الأربعاء 07-12-2016 19:42

تُعرف الماركة العالمية victoria’s secret بإختيارها لعارضات جميلات يتمتعن بمعاير محددة من الجمال مثل الطول و الوزن بالإضافة إلى تسريحات الشعر المستخدمة و المكياج وغيرها، وهذا ما جعل عارضات هذه الماركة متميزات ليخطفن الأضواء بجمالهن ويظهرن على أغلفة المجلات العالمية.

وبعيداً عن منصات العروض، لا تتردد عارضات أزياء victoria’s secret بالظهور بإطلالات أنيقة و مميزة إن كانت في المناسبات الرسمية كإرتداء فساتين سهرة وغيرها، أو في الأيام العادية بإطلالات كاجوال بسيطة، فنرى بعضهن يظهرن بإطلالات جريئة في المناسبات الرسمية مثل العارضة Josephine skriver وبعضهن يعتمدن على البساطة في الفساتين المختارة مثل العارضتان Alessandra Ambrosio و Lily Aldridge ، كما يخترن تسريحات شعر تناسب الفستان الذي انتقوه ليحافظوا على رونقه وأناقته، أما في الأيام العادية فنراهن يركزن على الأزياء البسيطة غير المتكلفة مثل سراويل الجينز و السراويل و الأحذية الرياضية بالإضافة إلى تسريحات شعر بسيطة وغير معقدة.
شاهدي صور عارضات أزياء victoria’s secret بعيداً عن منصات العروض و شاركينا رأيك بإطلالاتهن.

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سيدتي