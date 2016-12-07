بالصور..«كايرو ستيبس» تنهى استعدادتها للاحتفال بأعياد «المولد» والكريسماس

انهت فرقة “كايرو ستيبس” الاستعدادات النهائية، وللعام الثالث علي التوالي، حفلات المولد والميلاد، بالتزامن مع اقتراب ميعاد المولد النبوي الشريف، مع احتفالات الكريسماس وأعياد الميلاد.

ومن ضيوف الحفل، الدكتورة إيناس عبدالدايم رئيس الأوبرا، والموسيقارماتياس فراي، ويقوم كايروستبس بأستضافة غنائية للمنشد علي الهلباوي، ومونيكا جورج قائد لمجموعة “ديفيد جونيورز” المتخصصة في أداء الألحان القبطية القديمة والمزامير، وعازف منفرد من مجموعة فرقة ديفيد العالمية، ومذيع ومنظم لبرنامج تليفزيوني أسبوعي “ما وراء الألحان” كقائد موسيقي.

والجدير بالذكر أن “كايرو ستيبس”، تم تأسيسها سنة 2002 كتعاون ما بين عازف العود المصري” باسم درويش”، و الألماني “ماثياس فراي”، وتبلور المعني العالمي لموسيقي “كايرو ستيبس”، تحت إشراف المايسترو و عازف البيانو “سبيستيان مولير شربسدورف.

وتسعي الفرقة، إلي الدمج ما بين الأمزجة الموسيقة المختلفة من جميع أنحاء العالم مع الموسيقي المصرية الأصيلة، ونغمات الجاز المعاصر، والموسيقي الكلاسيكية و الموسيقي الإليكترونية، كل ذلك مع النزعة الصوفية المؤثرة في المشروع الموسيقي ككل.

وقامت الفرقة، بإحياء العديد من الحفلات في مصر و أوروبا، بالتعاون مع موسيقين من جميع أنحاء العالم، وكذلك قامت بالتنسيق لعام 2015، لإحياء حفلات في دار الأوبرا بالقاهرة، وبالإسكندرية، و كذلك في دار الأوبرا بفرانكفورت ألمانيا، بالإضافة إلي العديد من المسارح العالمية.