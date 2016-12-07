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المتحدث العسكرى ينشر فيديو تطوير الهيئة الهندسية لمحطة قطار أسوان

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المتحدث العسكرى ينشر فيديو تطوير الهيئة الهندسية لمحطة قطار أسوان المتحدث العسكرى ينشر فيديو تطوير الهيئة الهندسية لمحطة قطار أسوان

العميد محمد سمير

نشرت الصفحة الرسمية للعميد محمد سمير، المتحدث العسكرى للقوات المسلحة، لعمليات التطوير الجارية فى محطة قطار أسوان، والتى بدأ العمل عليها وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأوضح الفيديو بتعليق صوتى، “أنه بتوجيهات من السيد عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بسرعة الانتهاء من تطوير محطة السكة الحديد بمدينة أسوان، أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة تكليفات للهيئة الهندسية بتولى أعمال الإنشاء والتطوير المتأخرة بالمحطة وذلك بالتيسيير على المواطنين وخدمة الحركة السياحة الواردة من وإلى المحافظة”.

وتابع، “وعاين اللواء أركان حرب كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات، يرافقه اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان، المحطة والوقوف على التصميمات والملاحظات الإنشائية والهندسية لمداخل ومخارج المحطة والأرصفة والمكاتب الإدارية والخدمية والبنية التحتية والشبكات، التى شهدت تباطؤ فى التنفيذ، وذلك تمهيدًا لبدء العناصر التخصصية التابعة للهيئة تنفيذ أعمال التطوير ورفع كفاءة المشروع وسرعة استعادة الصورة الحضارية اللائقة بهذه المدينة السياحية العريقة”.

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