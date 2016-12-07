بالصور..معلمون بالبحيره ينظفون «مجارى» المدرسة

حصلت وكالة أونا للأنباء، علي صور لمدرسين ينظفون الصرف الصحي بأنفسهم، بمدرسة أطلاميس، بمركز الدلينجات بمحافظة البحيرة، وذلك بعد غرق المدرسة بمياه الصرف الصحي أكثر من 3 أيام.

وقال يوسف العين، مدير المدرسة، أنه فوجي بقيام المدرسين بتنظيف البلاعات الخاصة بالصرف الصحي، وذلك بعد تقاعص المحليات، وعدم وجود عمالة خاصة للقيام بهذا العمل داخل المدرسة، وأن أحد المدرسين أصيب أثناء قيامه بتنظيف الصرف، مؤكدًا أن هؤلاء المدرسين هم مثال يقتدي به الطلاب، و فخور بطاقم المدرسين الذي يتشرف بإدارته.