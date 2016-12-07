أستاذ أمراض صدرية: التدخين يؤثر على شبكية العين والقلب ويسبب ضيق الشرايين

كتبت أمل علام

كشفت الدكتورة عصمت على عبد النبى أستاذ الأمراض الصدرية والربو الشعبى والحساسية بطب قصر العينى، خلال مؤتمر الجمعية العلمية للشعب الهوائية، أن التدخين أثبت ضرره ليس على الصدر والرئة، لكن على جميع أجهزة الجسم لأنه يؤثر على الأوعية الدموية التى تغذى جميع خلايا الجسم، حتى على شبكية العين.

وقالت إنه حتى شبكية عين المدخن تختلف عن شبكية العين فى الأشخاص غير المدخنين، وأيضا الأوعية الدموية المغذية لعضلة القلب، حيث تصاب بالضيق، والتصلب، وتؤدى إلى قصور فى الدورة الدموية للقلب، مشيرة إلى أن دخان السجائر يحتك احتكاكا مباشرا بالأغشية المبطنة للشعب الهوائية، ومع تكرار التدخين تصاب الأهداب الموجودة بالغشاء المخاطى بالتقصف، وضعف الحركة، وهذه الأهداب هى خط دفاع ربانى وظفه الله للدفاع عن الجهاز التنفسى للإنسان عند دخول أى جسم غريب.

وأوضحت أن هذه الأهداب تتحرك مثل المكنسة لطرد أى جسم غريب يدخل إلى الجهاز التنفسى، وبذلك يكون المدخن قد حرم نفسه من هذا الخط الدفاعى، وكذلك يحدث زيادة فى إفراز الغدد المخاطية المسببة للبلغم، والموجودة فى الغشاء المخاطى، وكذلك إلى انقباض لا إرادى فى العضلات اللاإرادية الموجودة فى جدران الشعب الهوائية، ما يؤدى إلى ضيق هذه الشعب، ويشكو المريض من كتمه فى النفس وتزييق فى الصدر، وحدوث أزمات تهيجيه عند التعرض لمؤثرات خارجية.

وأشارت إلى أن تدخين الشيشة يؤثر بالأكثر على الحويصلات الهوائية المسئولة عن تبادل الغازات والتى تعمل على استخلاص الأوكسجين، والتخلص من ثانى أوكسيد الكربون، فتصبح هذه الحويصلات غير قادرة على أداء وظيفتها، وتؤدى إلى انتفاخ الصدر بما يسمى "الامفيزيما" أو السدة الرئوية.