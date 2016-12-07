وكيل تعليم شمال سيناء يؤكد تذليل عقبات تحركات المعلمين بالشيخ زويد

شمال سيناء ـ محمد حسين

أكد الدكتور إبراهيم التداوى وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، أنه يعمل على تذليل كل العقبات أمام تحركات المعلمين فى الحافلات المخصصة لهم من العريش حتى مدارسهم بمركز الشيخ زويد.

جاء ذلك خلال لقاء التداوى اليوم مع سائقى الحافلات والمعلمين والطلاب الذين ينتقلون من العريش إلى الشيخ زويد ورفح لممارسة أعمالهم، وتم اللقاء خلال زيارته لمدارس الشيخ زويد، واستمع لمطالبهم بحضور حسين عرادة مدير عام إدارة الشيخ زويد التعليمية وطارق الترامسى مدير التعليم العام بالمديرية.

وأكد أنه يتفهم كافة الشكاوى المطروحة ويواصل العمل على تذليل العقبات أمام المعلمين و تيسير انتقالاتهم فى مختلف الظروف معربا عن تقديره لدور المعلمين فى هذه المنطقة وأنهم يعملون فى ظروف استثنائية.