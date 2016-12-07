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أسرار جديدة عن ايميه صياح و Head & Shoulders

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الأربعاء 07-12-2016 14:35

1. هل بإمكانك وصف الأسلوب والمظهر الذي تفضلين الظهور به في كلمة واحدة؟
- ليس شيء معين

2. ما هو أفضل مدح سمعتيه في حياتك ؟
- أتمنى لو كان لدي شعرك

3. كيف تعتنين بشعرك يومياً؟
- أتجنب مجففات الشعر، ولا أصبغ شعري

4. ما هي الفوائد التي تبحثين عنها في مستحضرات العناية بالشعر؟
- شعر ناعم وصحي ولامع

5. هل سبق لك أن قصصتِ شعرك؟
- آمل بأنني لن أفعل

6. سمي لنا ثلاثة أشياء تحملينها دائماً في حقيبتك ولا يمكنها أن تفارقك ؟
- هاتفي / مرآتي / نظاراتي الشمسية

7. ما هي أفضل نصيحة متعلقة بالجمال تلقيتيها في حياتك ؟
- حافظي على طبيعتك

8. لو لم تكونِ ممثلة /مقدمة برامج تلفزيونية، ماذا كنت ستصبحين؟
- طبيبة أطفال أو أخصائية تغذية

9. ما هي أكثر الأعمال التي تفتخرين بها في حياتك المهنية ؟
- تقديم العروض المباشرة لبرنامج لThe Voice وأول دور لعبته في حياتي "جلنار"

10. كيف تجدين نفسك بعد خمس سنوات؟
- أمّ لأكثر من طفل

11. لو كان بإمكانك اختيار أحد، من ستختارين لتتناولي معه القهوة؟
- جدّي الله يرحمه.. أشتاق أن أراه ولو مرّة

12. لو كان بإمكانك امتلاك قوة خارقة، ماذا ستختارين، ولماذا؟
- الطيران لأتجنب القطط :)

13. من آخر شخص قمتي بمراسلته؟
- أخي

14. ما هو سر الصداقة الدائمة؟
- الإخلاص والتفاهم

15. ما هو اسمك الثاني بين أصدقائك وعائلتك؟
- اسماء عديدة am2ouma aimeto maimai aimouti , etc....

16. هل تفضلين الأطعمة الحلوة أم المالحة؟
- الحلوة بعد المالحة

17. هل تفضلين الشاي أم القهوة؟
- أفضل الشكولاتة الساخنة "هوت شوكليت"

18. هل تفضلين القطط أم الكلاب؟
- أكره القطط! أفضل الجراء الصغيرة

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سيدتي