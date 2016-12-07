أسرار جديدة عن ايميه صياح و Head & Shoulders
الأربعاء 07-12-2016 14:35
1. هل بإمكانك وصف الأسلوب والمظهر الذي تفضلين الظهور به في كلمة واحدة؟
- ليس شيء معين
2. ما هو أفضل مدح سمعتيه في حياتك ؟
- أتمنى لو كان لدي شعرك
3. كيف تعتنين بشعرك يومياً؟
- أتجنب مجففات الشعر، ولا أصبغ شعري
4. ما هي الفوائد التي تبحثين عنها في مستحضرات العناية بالشعر؟
- شعر ناعم وصحي ولامع
5. هل سبق لك أن قصصتِ شعرك؟
- آمل بأنني لن أفعل
6. سمي لنا ثلاثة أشياء تحملينها دائماً في حقيبتك ولا يمكنها أن تفارقك ؟
- هاتفي / مرآتي / نظاراتي الشمسية
7. ما هي أفضل نصيحة متعلقة بالجمال تلقيتيها في حياتك ؟
- حافظي على طبيعتك
8. لو لم تكونِ ممثلة /مقدمة برامج تلفزيونية، ماذا كنت ستصبحين؟
- طبيبة أطفال أو أخصائية تغذية
9. ما هي أكثر الأعمال التي تفتخرين بها في حياتك المهنية ؟
- تقديم العروض المباشرة لبرنامج لThe Voice وأول دور لعبته في حياتي "جلنار"
10. كيف تجدين نفسك بعد خمس سنوات؟
- أمّ لأكثر من طفل
11. لو كان بإمكانك اختيار أحد، من ستختارين لتتناولي معه القهوة؟
- جدّي الله يرحمه.. أشتاق أن أراه ولو مرّة
12. لو كان بإمكانك امتلاك قوة خارقة، ماذا ستختارين، ولماذا؟
- الطيران لأتجنب القطط :)
13. من آخر شخص قمتي بمراسلته؟
- أخي
14. ما هو سر الصداقة الدائمة؟
- الإخلاص والتفاهم
15. ما هو اسمك الثاني بين أصدقائك وعائلتك؟
- اسماء عديدة am2ouma aimeto maimai aimouti , etc....
16. هل تفضلين الأطعمة الحلوة أم المالحة؟
- الحلوة بعد المالحة
17. هل تفضلين الشاي أم القهوة؟
- أفضل الشكولاتة الساخنة "هوت شوكليت"
18. هل تفضلين القطط أم الكلاب؟
- أكره القطط! أفضل الجراء الصغيرة