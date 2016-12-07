تسريحة ميني ماوس خطوة بخطوة بالفيديو

تحتاجين في فصل الشتاء للتخفيف من استخدام مجفف الشعر ومملّس الشعر واستعادة صحة شعرك وتقويته. من هنا، ننصحك باعتماد تسريحات سهلة وسريعة تحمي شعرك من الهواء الجاف. اخترنا لك تسريحة ميني ماوس الناعمة التي تمنحك إطلالة شابة وجذابة.



-اربطي شعرك على شكل ربطة ذيل الحصان

-لفّي الطرف الأعلى من الذيل وثبّتيه بالربطة

-اقسمي الجزء المربوط إلى قسمين

-ثبّتي كلّ قسم بدبوس

-اخفي الربطة بالشعر المنسدل

تابعي هذا الفيديو الذي صوره فريق عمل "سيدتي نت " في صالون طوني صوايا لمزيد من التفاصيل.