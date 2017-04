أقوى 32 مستحضراً لتجديد البشرة

تحتاج بشرتك إلى ترطيب خاصّ من الأعماق ليحميها من التشقّقات والتجاعيد. تطوّرت تقنيات العناية بالبشرة إلى درجة أنها أصبحت تمنحك بشرة شابة وتحافظ على إشراق وجهك لوقت طويل بعيداً من عمليات التجميل. اخترنا لك مجموعة من أجدد مستحضرات البشرة لشباب يدوم لوقت طويل:

قد يعجبك: تجميل الأنف باليوغا... وفوائد جمالية لا تعرفينها

1. كريم يعالج البشرة ويغذّيها من الأعماق " أوركيديه أمبريال" Orchidee Imperiale من "غيرلان" Guerlain

2. مرطب البشرة " بيرفاكتينغ لايتويت موستيرايسر" Perfecting Lightweight Moisturizer من " غوتشي" Gucci

3. كافيار للبشرة " كافيار أسانس أند لوشن" Caviar Essence and Lotion من " لا بريريه" La Prairie

4. منظف البشرة " لو بي فاز فيساج" Le Bi-Phase Visage من " شانيل" CHANEL

5. قناع " اكسترا فيرمينغ ماسك" Extra-Firming Mask من " كلارنس" Clarins

6. بخاخ تنظيف الوجه " كلينسينغ ميسيلار واتر" Cleansing Micellar Water من " لامير" La Mer

7. قناع " بريستيج وايت" Prestige White من " ديور" Dior

8. مقشر " اكسفولياتينغ جيل وز روز بيتالس" Exfoliating Gel with Rose Petals من " نوكس" Nuxe

9. مرطب العين " جينوين غلو " Genuine Glow من " ايستيه لودر" Estee Lauder

10. معالج الأسيد " غود جينيس أول ان وان" من " سانداي ريلاي" Sunday Riley

11. كريم شد الوجه " فيتال بيرفاكتينغ سكالتينغ ليفت كريم" Vital Perfection Sculpting Lift Cream من" شيسيدو" Shiseido

12. علاج البشرة " سوبليماج ليكستريه" Sublimage L’Extrait من " شانيل" Chanel

13. جيل الاستحمام " روزا أبسولوت" Rosa Absolute من " مولتن براون" Molton Brown

14. " لانتامبوريل كريم فين سوايوس" Crème Fine Soyeuse L’ Intemporel من " جيفنشي" Givenchy

15. " باروك نايت أوت كريمي ايلومينيتر" Baroque Night Out Creamy Illuminator من " دولتشي أند غابانا" Dolce and Gabbana

16. " كلينسينك مايسيلار واتر" Cleansing Micellar Water من " لامير" La Mer

17. جهاز تنظيف " ميا كيت" Mia Kit من " كلاريسونيك" Clarisonic

18. زيت الجسم " لويل كور 5" L’huile Coprs N. 5 من " شانيل" CHANEL

19. مرطب اليدين " بارتي بريب" Party Prep من " بوبي براون" Bobbi Brown

20. مرطب اليدين " هاند أند نيل تريتمنت" Hand & Nail Treatment من " كلارنس" Clarins

21. مرطب اليدين " جيرانيون أند والنات هاند كريم" Geranium & Walnut Hand Cream من " جو مالون" Jo Malone

22. القناع المغذي لتحافظي على صحة رجليك، لافندر فوت ماسك" Lavender Foot Mask ، من " سيفورا" Sephora

23. مرطب العينين " باندا أي ستيك" Panda Eye Stick من " طوني مولي" Tony Moly

24. مرطب الشفاه " فلوليس سكين" Flawless Skin من " لورا ميرسيه" Laura Mercier

25. مرطب الوجه " ميريفيانس أكسبير داي كريم " Merveillance Expert day cream من " نوكس" Nuxe

26. " نايت وير بلاس ماسك ديتوكس " Masque Detox Night Wear Plus من " ايستيه لودر" Estee Lauder

27. مؤسس البشرة " فوريفير باس دو تان" Forever Base de Teintمن " ديور" Dior

28. معالج الشفاه " باوتمود وات ليب بوكس" Poutmud Wet Lip Box من "غلام غلو" GlamGlow

29. كريم شد الوجه " سوبر مالتي كوريكتيف" Super Multi Corrective من " كيلس" Kiehl’s

30. قناع مرطب "دايمند اكستريم ماسك" Diamond Extreme Mask من " ناتورا بيس" Natura Bisse

31. مرطب الوجه " سيرستيماد ايدراتينغ تريتمنت" Thirstymud Hydrating Treatment من " غلامغلو" Glamglow

32. " تو كول فور سكول ايغ يلو كريم" Too Cool For School Egg Mellow Cream " من " أول ان وان" All IN One

أرقى 10عطور للمرأة السعودية في الموسم الجديد

بالفيديو :23 لوناً من أجمل أحمر الشفاه لهذا العام