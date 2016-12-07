ضبط متهم وبحوزته 5 أسلحة و 20 طلقة للإتجار بدار السلام

كتب – أحمد أبوالحسن

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة دار السلام من ضبط متهم، يتاجر فى الأسلحة النارية، حيث وردت معلومات لضباط قسم شرطة دار السلام، أن “محمد.ع.ع”، 34 سنة، عامل، ومقيم بدائرة القسم، يتخذ دائرة القسم مكانًا لمزاولة نشاطه الغير مشروع فى مجال الإتجار بالأسلحة النارية.

وبإعداد الأكمنة والإجراءات اللازمة، تحت إشراف اللواء خالد عبدالعال مساعد أول وزير الداخلية، ومدير أمن القاهرة، و اللواء محمد منصور مدير إدارة مباحث القاهرة، و بقيادة رئيس مباحث القسم و المعاونين، من ضبطه وأثناء تفتيش منزله عثر على طبنجة برتا عيار 9 مم، تحمل أرقام 12510766ET، وفرد خرطوش عيار 16 مم، وفرد روسى، و6 طلقات عيار 8،5 مم، و9 طلقات عيار 16 مم، و5 طلقات، وجراب كتف طبنجة، وجراب طبنجة جيب، وأدوات تنظيف سلاح (فرشة ،زيوت ،قبضة حديدية )، و2سلاح أبيض “مطواة” .

وبمواجهته اعترف بحيازته الأسلحة بقصد الإتجار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق معه.