دينا لـ«الستات مايعرفوش يكدبوا»: أنا مُحافظة..وأحب الرقص

فالت الفنانة والراقصة دينا في حوارها ببرنامج “الستات مايعرفوش يكدبوا” الذي تقدمه الإعلامية مفيدة شيحة، ومنى عبد الغني على شاشة سي بي سي، إنها قدرت تغير نظر الناس فيها شخصًا، وليس في مهنة الرقص، موضحة أنها معروفة باحترامها وتتعامل بطريقة معينة وتعمل بجد لأنها شخص من داخلها محافظ.

وأضافت، أنها تحب الرقص وأنها متزوجة من 7 سنوات، وتستطيع أن توقف عملها في الرقص، ولكنها تحب النزول والرقص، موضحة أنها قابلت راقصات عدة يحبون الرقص، وهذا حياتهم وأنها ستكون غير سعيدة لو لم ترقص.

وتابعت دينا، أن الرقص يُخرج الطاقة السلبية منها وتعتبر الرقص حب وليس إدمان مثل أي شخص يحب عمله وأن الرقص بالنسبة لها قمة الحرية التي تحسها وبالنسبة لها مثل الطاقة، ورمي كل المشاكل في حياتها خلف ظهرها خاصة أنها تُسعد الناس وترى هذه السعادة في عينهم.

وأردفت الفنانة، “نحن كمصريين لدينا شيزوفرينيا لأننا نسمع مهرجانات وأم كلثوم ونسهر على المقاهي، ونصلي الفجر حاضر ونشاهد الراقصات، أي أننا تركيبة غريبة، وما يؤلمني هو أمي وزوجي وأصدقائي، ولا شئ يؤلمني في المطلق، ولم أفكر في وجهة نظر الناس حتى لا أعود إلى الخلف، بل يجب أن أحيد إحساسي تجاه الآخرين”.

> واكملت، “والدي (اتخض) من ملابس الرقص، ولم يكن لديه اعتراض على الفكرة، وفي فترة الإعدادية طلب مني التوقف عن الرقص، وبطلت الاكل كأني مضربة عن الطعام، وكانت اختي تُدخل لي الطعام بدون علمه، وبعدها وافق ثانية لأدخل في فرقة فنون شعبية بملابس تُرضي والدي، وأول زواجي لي كان من فرقة رضا، وذلك حتى أقنع والدي باستمراري في الرقص ولكني تطلقت بعدها بشهرين وعدت إلى أبي”.

وكشفت دينا، “تزوجت حتى يكون لدي حرية ويصبح لدي قرار وبعدها اخذت قرار بالرقص ثانية ورفض والدي فعشت وحدي لأني كنت أحس أن الرقص جزء مني وأنا قررت أن أكون جيدة في الرقص طوال الوقت وعُرض علي كل الكباريهات ولم أوافق وإبراهيم عاكف الذي كان يدربني كان يقول لي أشياء تجعلني مميزة ومشاعري ضحكت علي كثيرا ولكني لا أقدر على العيش بدون طموح وهذه شخصيتي حتى لو مر في حياتي أشخاص غير جيدين وليس شرطا أن يكون الزواج (وحش) وأنا تزوجت كثيرا ولكني أعتبر نفسي تزوجت مرتين الأول سامح البابوري وزوجي الحالي والباقي مراحل ومرت”.

وأردفت، “كنت أتمنى أن ألبس فستان فرح وعمرو دياب وهشام عباس أحيوا زواجي وحضروا الكثيرين وخلفت من سامح ولد وكنت أتمنى أن يكون لدي شبكة أيضا وهو ما حدث لأني تزوجت عن حب لأني أحببت بعقلي وكان الأمر تركيبة مختلفة لأني أخذت أفضل ما في أمامي وأطرد غير الجيد وأنا صغيرة لم يكن لدي هذا العقل”.

وأضافت الفنانة، “الحرية تأتي من احترام الآخرين أي نقابل الاحترام بالاحترام وأنا وزوجي أصدقاء ويعلم كل شئ عني وأعرفه كل شئ عن حياتي وابني علي سيتم 17 عامًا الشهر القادم وهو سندي وأجمل شئ في حياتي لأن ضحكته تعني لي كل شئ وهو مثل والده سامح وأخاف عليه من الحسد والعين وأنا أخاف من الحسد لأنه مذكور في القرآن وأرى أمامي حالات عديدة دمرها الحسد”.

وصرحت دينا بأن: “أحسيت بوالدي ووالدتي من قبل أن أولد ابني علي وأنا معروفة في العيلة بأني بنت أبي والمفضلة لديه وكنت بموت فيه وفقدانه بالنسبة لي كان فقدان صديق وأخ وأب وكان فقدان حنين لا يتصوره أحد ووالدتي أطال الله في عمرها هي كل شئ جميل في حياتي لأنها أطيب وأحن أمي وأمي صعيدية من عائلة العدوي ووالدي رحمه الله كان يتمتع بالحنية وخفة الدم وتزوج كثيرا أيضا وأنا اتخنت كثيرا والخيانة تحدث لأن الرجل يبحث عن الأقل من التي معه ويمكن أن تكون شخصيته أصعف من أنه يواجه ذلك وأنا أكتب شعر دائما وخواطر ومواقف والشعر الخاص بي باللغة العامية وأحب أن أمسك ورقة كلينكس وأكتب عليها عندما أنفعل والوجع يزيد الفن لأن الإبداع يخرج من الألم وليس الفرح”.

ولفتت إلى أن، “أتالم داخلي من الخيانة ولكني لا أهين أحد أو أنظر في هاتف أحد وما يكسر يكون القلب والسيدة بعد الخيانة يكون لديها مشاكل مادية ولو عافها الله من المشاكل المادية تخرج لتصلح ما تم كسره والخيانة لا تجعل ثقتي في نفسي تهتز بل ثقتي في من أمامي وجميعنا لديه نواقص ولكني أعلم ما لدي وما يخونني يمكن أن نصبح أصدقاء لأني أنسى خلال 3 دقائق”.