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حزب النور يعلن مشاركته فى لقاء الرئاسة مع الأحزاب لمناقشة الأمية

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حزب النور يعلن مشاركته فى لقاء الرئاسة مع الأحزاب لمناقشة الأمية حزب النور يعلن مشاركته فى لقاء الرئاسة مع الأحزاب لمناقشة الأمية

 

ياسر البرهامى

أعلن حزب النور، الذراع السياسية للدعوة السلفية، عن مشاركته بلقاء الرئاسة بشباب الأحزاب لنشر مفاهيم ثقافة العمل التطوعى بين الأوساط الجماهيرية والشعبية، وكيفية تفعيل المبادرة التى أطقتها الرئاسة للقضاء على الأمية تحت شعار “ بلا أمية”.

وقال الحزب، فى بيان له، اليوم، “إن الذى سيمثله فى هذا اللقاء مصعب أمين، أمين لجنة الشباب بحزب النور، ومن المنتظر مشاركة عدد من الوزراء المعنيين “وزراء الشباب والرياضة، والتضامن، والتنمية المحلية”، بالإضافة إلى رئيس هيئة تعليم الكبار؛ لبحث الملفات سالفة الذكر”.

والجدير بالذكر أن رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، تستضيف، اليوم، مجموعة عمل من شباب الأحزاب، والمجموعة الوزارية المختصة، لمناقشة مبادرة العمل التطوعى لمحو الأمية.

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