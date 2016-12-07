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حبس عاطل 4 أيام بعد القبض عليه بحوزته 13 تذكرة هيروين فى المنوفية

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حبس عاطل 4 أيام بعد القبض عليه بحوزته 13 تذكرة هيروين فى المنوفية حبس عاطل 4 أيام بعد القبض عليه بحوزته 13 تذكرة هيروين فى المنوفية

>المنوفية _ محمد فتحي

قررت نيابة منوف بمحافظة المنوفية، حبس عاطل ضبط بحوزته 13 تذكرة هيروين، وذلك قبل ترويجهم على المتعاطين أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

 

وتمكنت وحدة مباحث قسم منوف تحت إشراف اللواء خالد أبو الفتوح مدير أمن المنوفية، وبرئاسة الرائد محمود صبرى رئيس مباحث قسم منوف، والنقباء محمد الأشمونى وأحمد بحيرى معاونى المباحث من ضبط "محمد ا ا" وشهرته ظاظا، وبحوزته 13 تذكرة هروين وسلاح أبيض ومطواة قرن غزال وهاتف محمول ومبلغ مالى، وذلك قبل ترويجهم، وتم تحرير محضرًا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.


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