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«مصر للطيران» ترعى بطولة كأس العالم للبلياردو

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«مصر للطيران» ترعى بطولة كأس العالم للبلياردو «مصر للطيران» ترعى بطولة كأس العالم للبلياردو

للطيران – أرشيفية

(أ.ش.أ)

ترعى مصر للطيران، بطولة كأس العالم للبلياردو، كناقل رسمي للبطولة والتي تنظمها “دار أخبار اليوم”، في مدينة الجونة بالغردقة، حيث تنطلق فعالياتها، غدًا، وتستمر حتى 17 ديسمبر الجاري.

وذكرت شركة مصر للطيران في بيان لها، اليوم، أن هذه الخطوة تأتي من منطلق حرصها على رعاية الأحداث الرياضية العالمية التي تقام في مصر.

وأضاف البيان أن، “أبطال العالم في البلياردو من نحو 20 دولة مختلفة يشاركون في هذه البطولة”، موضحًا أن مصرللطيران قدمت تذاكر مخفضة للوفود المشاركة في البطولة كما قامت بتسهيل وإنهاء كافة إجراءات السفر والوصول من القاهرة إلى الغردقة.

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