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اعتماد معمل جامعة المنصورة لاختبارات خصوبة التربة ومراقبة جودة الأسمدة

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اعتماد معمل جامعة المنصورة لاختبارات خصوبة التربة ومراقبة جودة الأسمدة اعتماد معمل جامعة المنصورة لاختبارات خصوبة التربة ومراقبة جودة الأسمدة

> الدقهلية - شريف الديب

استقبل الدكتور محمد القناوى رئيس جامعة المنصورة الدكتور ياسر الحديدى عميد كلية الزراعة وفريق عمل معمل اختبارات خصوبة التربة ومراقبة جودة الأسمدة، لتهنئة الفريق بحصول المعمل على شهادة ISO /IEC 17025 :2005 من المجلس القومى للاعتماد ايجاك.  ليصبح معمل اختبارات خصوبة التربة ومراقبة جودة الأسمدة بكلية الزراعة بجامعة المنصورة المعتمد فى المعايرة والاختبار الوحيد فى مجال الأسمدة على مستوى والمعمل الوحيد المتخصص فى اختبارات خصوبة التربة فى محافظات الدلتا .

يضم فريق عمل المعمل الدكتور ياسر الحديدى مدير المشروع الدكتور سامى عبد الحميد المدير التنفيذى، الدكتور أحمد على أبو العطا نائب المدير التنفيذى، الدكتور طارق رجب المدير الفنى، الدكتور عبد الحميد النجار مسئول الصيانة والمعايرة، الدكتور مصطفى محمود عبد الهادى نائب مدير الجودة، الدكتور مدحت عصام الصعيدى مسئول المشتريات، الدكتورة إيناس مصطفى نائب المدير الفنى، بسام أحمد أخصائى معمل، تامر الحسينى أخصائى معمل، حنان عبد النعيم أخصائى معمل .

يقوم المعمل بتحديد درجة خصوبة الأراضى وقدرتها الإنتاجية، قياس بعض الاختبارات فى مياه الشرب ومياه الرى لتحديد مدى صلاحيتها للاستخدام، الكشف عن الغش فى الأسمدة الكيماوية والعضوية المستخدمة فى الإنتاج الزراعى، الكشف عن الغش فى إنتاج الأعلاف السمكية والحيوانية والداجنة، الكشف عن التركيزات العالية للنيتروجين فى المنتجات الزراعية والتى تؤدى الى تلوث المنتجات والأمراض الخطيرة، القيام بدورات تدريبية للطلاب والباحثين والمتخصصين فى مجالات التحليلات الكيماوية للأراضى والمياه والأسمدة، يقوم المعمل بكتابة التقارير لفض المنازعات القضائية من خلال المحاكم القضائية.

 


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