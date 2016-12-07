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رئيس جامعة القناه لأعضاء هيئة التدريس: على كل منكم القيام بدوره

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رئيس جامعة القناه لأعضاء هيئة التدريس: على كل منكم القيام بدوره رئيس جامعة القناه لأعضاء هيئة التدريس: على كل منكم القيام بدوره

>الإسماعيلية – جمال حراجى

اجتمع الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس و الدكتورة ماجدة هجرس نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث بعمداء وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بكليات الآداب والتجارة والسياحة والتربية وذلك لمناقشة عدد من المشاكل التي يتعرض لها البعض في الحصول علي درجات الماجستير والدكتوراة والعقبات التي تواجههم في الدراسات العليا سواء فى التسجيل أو القيد، وأشار رئيس الجامعة خلال اللقاء للقانون الجديد لتنظيم الجامعات وأعضاء هيئة التدريس، وضرورة إطلاع كل من أعضاء هيئة التدريس عليه حين الموافقة النهائية عليه.

 

حضر اللقاء الدكتور عادل السعدني عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية، والدكتورة نادية ماهر عميد كلية السياحة والفنادق، والدكتور أحمد زكي عميد كلية التجارة

 

وعرض رئيس الجامعة الإنجازات التي حققتها الجامعة في البنية التحتية من حيث إعادة بناء المباني وتنظيم الطرق، والعمل على محور التنمية البشرية و إعادة صياغة اللوائح الدراسية والإدارية وتنظيمات الادارة لتحصل على الأيزو

 

وأشار رئيس الجامعة خلال الاجتماع إلى الخطوات التي تتخذها الجامعة لتحويلها لجامعة ذكية خلال وقت قريب وسوف تنتهي المكاتبات الورقية وسيكون التعامل عبر الحاسب الآلي باستخدام الانترنت

 

من جانبها ناقشت الدكتورة ماجدة هجرس نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا مع الباحثين المقترحات لديهم لتطوير العمل بالقطاع وتطوير تصنيف الجامعة العالمي، وفي هذا الإطار وجهت الباحثين ونصحتهم بزيادة التوثيق للنشر الدولي مشيرة إلى أن إدارة الجامعة تسعى في الفترة المقبلة لزيادة عدد دورات النشر العلمي الدولي من خلال مكتب وحدة التايكو، كما أشارت نائب رئيس الجامعة لأهمية تفعيل الخطة البحثية الممتدة حتى عام 2023، وضرورة لجوء الباحثين وأعضاء هيئة التدريس إلى عمل أبحاث عملية ذات نتائج تطبيقية تفيد أرض الواقع، كما وجهت نائب رئيس الجامعة بضرورة قراءة لائحة الجامعة والكليات المختلفة و ذلك لتبني الآراء لإتخاذ القرارات المناسبة.

 

 

 

 

 


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