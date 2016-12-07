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«بنك القاهرة»: توقعات بتراجع أسعار الدولار خلال الفترة القادمة

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«بنك القاهرة»: توقعات بتراجع أسعار الدولار خلال الفترة القادمة «بنك القاهرة»: توقعات بتراجع أسعار الدولار خلال الفترة القادمة

بنك القاهرة

(أ.ش.أ)

توقع منير الزاهد، رئيس بنك القاهرة، أن تتراجع الدولار خلال الفترة المقبلة، مراهنًا ذلك بعودة السياحة وزيادة الصادرات المصرية، فضلًاعن زيادة تحويلات المصريين فى الخارج والاستثمارات الأجنبية المباشرة.

كما توقع الزاهر، تحسن الأوضاع الاقتصادية بمصر خلال الربع الاول من 2017، فى ظل الإجراءات التى تتأخذها لعملية الاصلاح.

وأوضح الزاهر، أن هذه الإجراءات أدت إلى رفع مؤسسات التصنيف الإئتماني لمصر، وحصولها على الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي والتى سهلت، أيضًا حصول على قرض البنك الافريقي للتنمية.

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